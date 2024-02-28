Праздники в марте 2024: кого поздравлять в первом месяце весны

В марте, 2024 года — первом месяце весны мы будем отмечать как государственные, так и международные праздники. Сегодня среди них главное место занимают те, которые посвящены нашим защитникам и защитницам. Кроме того, в марте христиане западного обряда будут праздновать Пасху, а у христиан восточного обряда начнется Великий пост.
Церковные праздники в марте: что изменилось в календаре
С переходом Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на новоюлианский календарь, некоторые церковные праздники мы будем отмечать на 13 дней раньше. Так, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы теперь выпадает на 25 марта (ранее он приходился на 7 апреля).
В первый месяц весны также начинается Великий пост. Он продлится семь недель — с 18 марта по 4 мая. Этот период является общим для верующих, которые живут как по новоюлианскому, так и по юлианскому календарю, ведь он привязан к дате празднования Пасхи.
Что же касается церквей западного обряда, то в этом году у них Пасха приходится на 31 марта.
Праздники в марте: кого поздравить
В марте также много профессиональных праздников и дат, посвященных нашим защитникам.
- 01 марта — Всемирный день гражданской обороны
- 03 марта — Всемирный день писателя
- 03 марта — Всемирный день детского телевидения
- 08 марта — Международный женский день
- 09 марта — День землеустроителя
- 11 марта — Международный день сантехника
- 14 марта — День украинского добровольца
- 15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей
- 17 марта — День мобилизационного работника ВСУ
- 17 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания
- 21 марта — Международный день кукольника
- 21 марта — Всемирный день стихотворения
- 22 марта — День таксиста
- 22 марта — Всемирный день водных ресурсов
- 23 марта — Всемирный день метеорологии
- 25 марта — День Службы безопасности Украины
- 26 марта — День Национальной гвардии Украины
- 27 марта — Международный день театра
- 29 марта — Международный день филолога