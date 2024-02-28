Праздники в марте 2024: кого поздравлять в первом месяце весны

Церковные праздники в марте: что изменилось в календаре

С переходом Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на новоюлианский календарь, некоторые церковные праздники мы будем отмечать на 13 дней раньше. Так, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы теперь выпадает на 25 марта (ранее он приходился на 7 апреля).

В первый месяц весны также начинается Великий пост. Он продлится семь недель — с 18 марта по 4 мая. Этот период является общим для верующих, которые живут как по новоюлианскому, так и по юлианскому календарю, ведь он привязан к дате празднования Пасхи.

Что же касается церквей западного обряда, то в этом году у них Пасха приходится на 31 марта.

Праздники в марте: кого поздравить

В марте также много профессиональных праздников и дат, посвященных нашим защитникам.