Новости Одессы и Одесской области

Праздники в марте 2024: кого поздравлять в первом месяце весны

Праздники в марте 2024: кого поздравлять в первом месяце весны

В марте, 2024 года — первом месяце весны мы будем отмечать как государственные, так и международные праздники. Сегодня среди них главное место занимают те, которые посвящены нашим защитникам и защитницам. Кроме того, в марте христиане западного обряда будут праздновать Пасху, а у христиан восточного обряда начнется Великий пост.

Церковные праздники в марте: что изменилось в календаре

С переходом Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на новоюлианский календарь, некоторые церковные праздники мы будем отмечать на 13 дней раньше. Так, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы теперь выпадает на 25 марта (ранее он приходился на 7 апреля).

В первый месяц весны также начинается Великий пост. Он продлится семь недель — с 18 марта по 4 мая. Этот период является общим для верующих, которые живут как по новоюлианскому, так и по юлианскому календарю, ведь он привязан к дате празднования Пасхи.

Что же касается церквей западного обряда, то в этом году у них Пасха приходится на 31 марта.

Праздники в марте: кого поздравить

В марте также много профессиональных праздников и дат, посвященных нашим защитникам.

  • 01 марта — Всемирный день гражданской обороны
  • 03 марта — Всемирный день писателя
  • 03 марта — Всемирный день детского телевидения
  • 08 марта — Международный женский день
  • 09 марта — День землеустроителя
  • 11 марта — Международный день сантехника
  • 14 марта — День украинского добровольца
  • 15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей
  • 17 марта — День мобилизационного работника ВСУ
  • 17 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания
  • 21 марта — Международный день кукольника
  • 21 марта — Всемирный день стихотворения
  • 22 марта — День таксиста
  • 22 марта — Всемирный день водных ресурсов
  • 23 марта — Всемирный день метеорологии
  • 25 марта — День Службы безопасности Украины
  • 26 марта — День Национальной гвардии Украины
  • 27 марта — Международный день театра
  • 29 марта — Международный день филолога
Фото аватара
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ
[mistape]
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua