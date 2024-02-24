Завершится не скоро, но жить надо: как настроены одесситы после двух лет полномасштабной войны (видео)

Владимир

Завершится не скоро, мы перешли к окопной войне, она быстро не завершается, я думаю, года два еще. Сначала у них было наступление, потом — у нас. Сейчас мы погрязли в окопах и погода еще такая, что танки не пройдут, самый легкий танк (весит) под 40 тонн, американский — под 60 тонн. Он даже здесь увязнет. Какое наступление? Вот так и будем друг друга обстреливать… Как их погнали из Харькова и здесь у нас на Юге, был уверен, что все завершится быстрее, а потом, конечно, понял, что это надолго».

Александр

Я думаю, что пока будет продолжаться. Ждем, нам главное, чтобы поставляли вовремя оружие. Чтобы не случилось так: мы стреляем и внезапно закончились снаряды. Нужно оружие, поставки. И я думаю, мы победим! Мы воинственная нация, мы за свое воюем, не за чужое. А путина и его «шайку» на кремлевской стене повесить надо за одно место! Честно, я не думал, что они в спину нам нож воткнут!»

Неонила

Это не может вечно продолжаться. То, что они не победят — в моем понимании это 200 процентов! Мне не нравятся настроения многих одесситов, очень много пророссийских. Очень много и думают по-разному».

Александр

Это сложный вопрос. Фраза президента «мы не готовы ее завершать». Она не завершится. Народ готов, все хотят какого-то решения. Мы не можем по какой-то причине, мы не хотим, но мы не готовы? Поэтому она не завершится, это реально мое мнение. Все не глупые люди знали, что будет война, что все начнется. Это еще в 90-х годах было понятно. Я не военный человек, я не думал об этом. Я просто работал».

Наталья

Думаю, может в 25-м, 26-м году. Уже не так, как в прошлом году, было тяжелее, свет выключали, а в этом году, слава Богу, свет не выключают. Дроны сбивают, купол есть, как в Израиле. Немножко лучше. Это все благодаря Европе. Спасибо им, если бы не Европа — где бы мы были? Надеемся, надо уже договариваться. Там гибнут и здесь гибнут».

Елена

Мы надеемся, что скоро, потому что об этом все блогеры говорят. Вообще никто не думал, что эта война будет с братской страной. Я не знаю… Может это кому-то выгодно».

Анна

Конечно, мы верим, что война закончится, что она закончится скоро, но жить надо сейчас, потому что кто, как не мы, будет и страну поднимать, и настроение, и патриотический дух. Там уже от нас, можно сказать, частично зависит, закончится, не закончится, что-то от нас, что-то нет, но будем иметь позитивный взгляд на это и позитивные мысли».

Опрос проводила Екатерина Волянская