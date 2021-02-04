Новый год начался для одесситов массовыми акциями протестов. Будто бы с боем курантов горожане ясно осознали – не стоит надеяться на добрую волю власть имущих. За свои права, свой город необходимо бороться. Причем самим. Почему одесситы выходят на протестные акции и можно ли с их помощью решить наболевшие проблемы, выясняла «Одесская жизнь».

Протестная акция “Стоп тариф”

Не успели закончиться новогодние праздники – одесситы вышли на всеукраинский протест против повышения тарифов. Митинги прошли у здания мэрии, у здания облгосадминистрации, на Соборной площади. А на проспекте Шевченко митингующие перекрыли проезжую часть возле Хозяйственного суда Одессы.

Протестующие требовали вернуть в коммунальную собственность городские коммуникации, снизить цены в платежках. Акции назывались «Стоп тарифный геноцид».

И, судя по результатам, протесты не оказались «борьбой с ветряными мельницами». Правительство, экстренно возвратившись с зимних каникул, снизило тарифы на газ, ввело компенсацию за электроотопление, пообещало не поднимать ценник на тепло. Но тем не менее антитарифный майдан не утихает. Ведь в Одессе и тариф за вывоз мусора подорожал с 1 февраля.

Моряки выступают против коррупции

На Всеукраинскую протестную акцию вышли и одесские моряки. Они выступают против масштабной коррупции в сфере дипломирования. Протестующие перекрывали трассу Одесса – Киев. А затем отправились к Одесской облгосадминистрации. Инициативная группа была приглашена для регистрации обращения к президенту и премьер-министру.

Но, несмотря на петиции и протесты, Министерство инфраструктуры пока не собирается отменять реформу системы дипломирования моряков. В администрации же считают, что участники митинга, перекрывая дороги, преследуют провокационные цели: дестабилизировать ситуацию в государстве и морской отрасли. Так что у моряков диалога с властью пока не получилось, и протесты, судя по всему, будут продолжаться.

Митинги с целью сохранить уникальность Одессы

Пытаются остановить одесситы и застройку исторического центра города. Не один раз проходили митинги на Ришельевской, 47/49 – против уничтожения здания бывшей старинной типографии Фесенко. Там планировалось возвести шестиэтажное жилое здание. Но после масштабных протестов одесситов застройщик пообещал сохранить и даже частично восстановить фасады двух «бывших» памятников архитектуры.

Но активисты этим не удовлетворились: направили запрос в Министерство культуры, чтобы выяснить, выдавалось ли разрешение на работы. Без него в историческом ареале города стройка начаться не может.

Митинги против уничтожения историко-архитектурного наследия Одессы собирают немало горожан. Одесситы понимают, что, если промолчат, однажды от любимого города камня на камне не останется.

Собственно, такой путь «общения» с властью по самым разным вопросам становится для одесситов иногда единственно возможным. Тенденция, однако. Потому не стоит удивляться перекрытым дорогам, пикетам, перформансам. Наверное, только так можно достучаться до современных чиновников.

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