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Митинги в Одессе: почему люди выходят с протестами на улицы города?

Митинги в Одессе: почему люди выходят с протестами на улицы города?

Новый год начался для одесситов массовыми акциями протестов. Будто бы с боем курантов горожане ясно осознали – не стоит надеяться на добрую волю власть имущих. За свои права, свой город необходимо бороться. Причем самим. Почему одесситы выходят на протестные акции и можно ли с их помощью решить наболевшие проблемы, выясняла «Одесская жизнь».

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Протестная акция “Стоп тариф”

митинг стоп тариф

Не успели закончиться новогодние праздники – одесситы вышли на всеукраинский протест против повышения тарифов. Митинги прошли у здания мэрии, у здания облгосадминистрации, на Соборной площади. А на проспекте Шевченко митингующие перекрыли проезжую часть возле Хозяйственного суда Одессы.

Протестующие требовали вернуть в коммунальную собственность городские коммуникации, снизить цены в платежках. Акции назывались «Стоп тарифный геноцид».

И, судя по результатам, протесты не оказались «борьбой с ветряными мельницами». Правительство, экстренно возвратившись с зимних каникул, снизило тарифы на газ, ввело компенсацию за электроотопление, пообещало не поднимать ценник на тепло. Но тем не менее антитарифный майдан не утихает. Ведь в Одессе и тариф за вывоз мусора подорожал с 1 февраля.

Моряки выступают против коррупции

митинги моряков против коррупции

На Всеукраинскую протестную акцию вышли и одесские моряки. Они выступают против масштабной коррупции в сфере дипломирования. Протестующие перекрывали трассу Одесса – Киев. А затем отправились к Одесской облгосадминистрации. Инициативная группа была приглашена для регистрации обращения к президенту и премьер-министру.

Но, несмотря на петиции и протесты, Министерство инфраструктуры пока не собирается отменять реформу системы дипломирования моряков. В администрации же считают, что участники митинга, перекрывая дороги, преследуют провокационные цели: дестабилизировать ситуацию в государстве и морской отрасли. Так что у моряков диалога с властью пока не получилось, и протесты, судя по всему, будут продолжаться.

Митинги с целью сохранить уникальность Одессы

митинг против сноса типографии фесенко

Пытаются остановить одесситы и застройку исторического центра города. Не один раз проходили митинги на Ришельевской, 47/49 – против уничтожения здания бывшей старинной типографии Фесенко. Там планировалось возвести шестиэтажное жилое здание. Но после масштабных протестов одесситов застройщик пообещал сохранить и даже частично восстановить фасады двух «бывших» памятников архитектуры.

Но активисты этим не удовлетворились: направили запрос в Министерство культуры, чтобы выяснить, выдавалось ли разрешение на работы. Без него в историческом ареале города стройка начаться не может.

Митинги против уничтожения историко-архитектурного наследия Одессы собирают немало горожан. Одесситы понимают, что, если промолчат, однажды от любимого города камня на камне не останется.

Собственно, такой путь «общения» с властью по самым разным вопросам становится для одесситов иногда единственно возможным. Тенденция, однако. Потому не стоит удивляться перекрытым дорогам, пикетам, перформансам. Наверное, только так можно достучаться до современных чиновников.

Читайте также: Два исторических одесских здания за забором: все только начинается (фото)

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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