Два исторических одесских здания за забором: все только начинается (фото)

Валит мокрый снег, который, похоже, не собирается пока останавливаться, люди перепрыгивают через эту «кашу», а тут – нате вам! – забор, то есть, металлическое ограждение. Между новеньким забором и дорогой, по которой несется транспорт (движение здесь очень оживленное), места для прохода осталось очень мало, к тому же, проходу очень мешает та самая жижа-каша. Пешеходы матерятся…

В общем, на сегодняшний день образовались три «зоны»: труднопроходимая из-за ограждения, рабочая за появившимся забором и та, где протестуют против всего происходящего.

Те, кто пришел выразить свой протест против предстоящей стройки на этом месте, возмущаются и после этого уходят: холодно, мокро и мерзко. Кто-то утверждает, что вот, митинговали-протестовали, а закончилось все тем, что начинается стройка. Кто-то возражает: все только начинается – и протесты, и предстоящие митинги.

Представитель общественной организации «Зеленый лист» Юрий Дьяченко еще раз акцентирует внимание: будущие работы будут вестись впритык к дому Нолле – памятнику архитектуры. Раздается голос: «Это пока он еще памятник архитектуры. «Вчера» оба здания, которые собираются сносить, тоже считались таковыми, пока их не вычеркнули из почетного списка».

На странице группы «Спасите дом А.Шнель. Типография Е.И. Фесенко» в Facebook появилось обращение к депутатам, мэру: «Уважаемые избранники! Общественность обращается к вам всем – нас очень беспокоит строительный беспредел! Сделайте все, что в Ваших компетенциях… Охранная зона памятника не учтена, а визуализация представляет совершенно другой вид зданий, не такой, как в документации ГАСК».

Юрий Дьяченко возмущен:

– Эти два здания сохранились фактически в аутентичном состоянии, мы сейчас пытаемся вернуть им статус памятников архитектуры. А тут – такое!.. Новое строительство – это новое строительство, то есть, новодел, и уже ни о какой аутентичности говорить не приходится. Получим очередную «стекляшку». То есть, получается так: сносим исторические здания, которые можно сберечь, а вместо них получаем «новодел ни о чем»!.. Я очень надеюсь, что неравнодушные одесситы, активисты, общественники объединятся и не допустят того, что сегодня здесь началось. Это нужно остановить!

Одесситка Татьяна Палагута рассказывает корреспонденту «Одесской жизни», что примчалась на улицу Ришельевскую, бросив все свои дела, как только узнала, что «уже началось»:

– Я в шоке от происходящего! И никаких рычагов давления на все происходящее! Люди подходят, возмущаются, а они себе продолжают работать. Мы теряем Одессу! Скоро уже ни собственным детям, ни туристам нечего будет показать. Так больно, когда узнаешь, что в том же Львове старые здания изо всех сил стараются восстановить, а у нас даже когда реставрация происходит, то смотреть на результат страшно. У меня ребенок лучше лепит… А тут теперь на глазах у всех город лишается двух таких зданий!

Кто-то интересуется, будет ли организованный митинг, кто-то высказывает мнение, что «пора дорогу перекрывать в знак протеста».

…Тем временем, за новеньким забором-ограждением продолжают кипеть работы. Я же говорю: все только начинается…

Еще по теме: Типография Фесенко была лучшей на юге империи.

А также: Митинг с раритетом: одесситы выступают против сноса исторического здания типографии (фото).

Фото автора