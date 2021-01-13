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«Стоп тариф»: по Украине прокатились митинги против повышения коммуналки

«Стоп тариф»: по Украине прокатились митинги против повышения коммуналки

Новогодние праздники украинцы отметили массовыми протестами против повышения коммунальных тарифов. 10 января возмущенные «неподъемными» ценами на коммуналку люди вышли на улицы и площади Харькова, Николаева, Полтавы, Кривого Рога. На Одесчине акции протеста прошли в Измаиле и Одессе.

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С января в Украине подорожали газ и его доставка, почти вдвое выросла в цене электроэнергия и увеличился тариф на водоотведение. На очереди, судя по всему, – повышение тарифов на отопление, платы за обслуживание домов и вывоз мусора.

С протестами «против грабительских тарифов» украинцы выходили к зданиям облгосадминистраций и горсоветов, перекрывали трассы, призывали депутатов Верховной Рады отменить рост цен на коммунальные услуги.

Протест против повышения тарифов в Измаиле

В Измаиле выразить свое возмущение значительным подорожанием коммуналки горожане вышли к зданию горисполкома. Здесь собрались порядка двухсот человек. В основном – люди пожилого возраста. Протестующие собирали подписи под обращением к властям с требованием прекратить рост цен на коммунальные услуги.

Часть митингующих перекрыли дорогу, заблокировав автомобильное движение в обе стороны проспекта Суворова. Полиция вынуждена была перенаправить движение по параллельным улицам. Требованию патрульных освободить проезжую часть протестанты не подчинились, заблокировав пешеходный переход с двух сторон проспекта. Разблокировали улицу только спустя час. Правда, руководство города митинг просто проигнорировало, не появился на мероприятии и никто из представителей партии большинства («Слуга народа»).

Протестная акция вызвала в Измаиле значительный резонанс. Часть горожан поддержали участников митинга и их требования. В то же время некоторые измаильчане считают, что своих целей не стоит добиваться перекрытием дорог, создавая неудобства другим жителям.

Акция протеста в Болграде

Такая же акция прошла и в Болграде. Несколько десятков жителей райцентра заблокировали дорогу на выезде из города по Заводской улице. Протестующие ходили по зебре, требуя снижения тарифов – в первую очередь, на газ.

Протесты в Одессе

В Одессе протесты против «тарифного геноцида» прошли у здания мэрии – прямо у главной новогодней елки города. Митингующие от имени Одесской областной ассоциации работодателей Юга Украины потребовали у мэрии вернуть в коммунальную собственность городские коммуникации – водопровод, канализацию, газопровод и электросети и снизить цены в платежках. Под коллективным обращением подписались около сотни человек. Вот только, по мнению части одесситов, подобные акции – дело пустое…

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Цену на газ для населения могут снизить

После волны протестов против новых тарифов на коммуналку президент поручил Кабмину снизить цену газа для населения. На совещании в правительстве предложили сразу два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения.

Первый предлагает Минэнерго – это формирование тарифов на газ по формуле «цена на европейских хабах минус транспортировка газа в Украину». Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков.

Второй подход предлагает «Нафтогаз» – это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ. Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов.

Также сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа. Сейчас начинается тщательная проверка всех газопоставщиков с самыми высокими тарифами.

Фото из ФБ Игоря Белова

Ранее мы публиковали: Новогодние тарифы-2021: на сколько подорожали свет, газ, вода и отопление для одесситов?

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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