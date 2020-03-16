Украинцев не пустили на борт молдавских авиалиний: в их числе одесситы (фото, видео)

В воскресенье, 15 марта, во время регистрации на рейс самолета авиакомпании Air Moldova, вылетающего из Тель-Авива в Кишинев в 23:50, украинских граждан не пустили на борт. Об этом сообщил наш корреспондент с места событий.

В заложниках оказалось порядка полутора десятков пассажиров, которые купили билеты авиакомпании на данный рейс.

Представители Air Moldova объяснили свои действия тем, что в этот день, 15 марта, вышло предписание молдавской стороны о недопуске иностранцев на борт воздушного судна, которое вступило в действие с момента публикации.

Однако никаких уведомлений от авиаперевозчика пассажиры не получили. И даже в день вылета на сайте авиакомпании такой информации не было.

Более того, в этот же день,15 марта, компания принимала от граждан Украины оплату багажа и дополнительных услуг. На стойке регистрации сотрудники руководствовались лишь электронным письмом, полученным ими на служебную почту.

Пассажирам предложили самостоятельно решать свои проблемы, не выдав никаких официальных документов об отказе в перелете.

В данный момент в Израиле работает горячая линия посольства Украины (+972) 5466 767 82. Нам рассказали, что до вечера вторника, 17 марта, будут формироваться списки тех, кому не удалось выехать из страны. Затем эти списки с предложением об эвакуации будут переданы в Киев и уже в столице предложат варианты решения. Конкретной даты вылета дополнительных рейсов к этому моменту нет.

Молдова пока не прокомментировала данную ситуацию и не ответила на запросы пассажиров о возврате стоимости билетов и компенсации материального ущерба.

На данный момент в Израиле зафиксировано 250 случаев заражения коронавирусом. 4 человека в тяжелом состоянии. В стране введен карантин с 9 марта.

Все приезжающие из-за границы израильтяне и иностранцы отправляются на самостоятельный карантин – люди обязуются не выходить из дома и не контактировать даже с родственниками в течении двух недель.

При этом все граждане Израиля, находящиеся на карантине, получают оплачиваемый больничный.

Данное условие строго контролируется специальными органами, а нарушивший запрет несет уголовную ответственность от 3 до 7 лет лишения свободы.

Также отменены занятия в школах и вузах, с понедельника, 16 марта, закрываются развлекательные и торговые центры, магазины и кафе, не работают детские кружки и библиотеки.

Водители общественного транспорта отделены от пассажиров заградительными лентами, запрещено перевозить пассажиров автобусов на передних сидениях.

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