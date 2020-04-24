Наши за границей: “американские одесситы” рассказали о жизни на карантине

Недавно мы рассказывали о том, как наши люди переживают эпидемию в Европе. Сегодня мы в Америке.

Говорим с одесситами из Нью-Йорка, Ванкувера и Сан-Хуана.

Татьяна Стафеева, Ванкувер, Канада

Ванкувер – крупнейший канадский город на тихоокеанском побережье страны. Находится в провинции Британская Колумбия. Татьяна Стафеева живет здесь много лет и является президентом Ванкуверского Клуба, филиала Всемирного клуба одесситов.

Ограничения и штрафы

Как и в каждой стране, у нас есть ограничения. Например, закрыты парки и детские площадки. Они все ограждены специальными желтыми лентами, в некоторых местах территория патрулируется полицейскими. Соблюдаются правила социальной дистанции в 2 метра. Что касается масок, то носят их не все и не везде. На улице — не носят, но при входе в магазин одевают. Особенно пожилые люди. Есть магазины, при входе в которые выдают маски покупателям, пришедшим без них. Но надо понимать, что Большой Ванкувер (Grеater Vancouver) состоит из районов–городов, в каждом из них – свой муниципалитет, который и устанавливает свои правила. Например, несколько муниципалитетов были против курения марихуаны, несмотря на ее легализацию. Но сейчас все немного по-другому: во время карантина требования к жителям одинаковые во всех городах Большого Ванкувера.

Мое наблюдение: в домах и районах, где проживает больше пожилых людей, требования соблюдаются жестче, и в масках ходит больше людей.

Так же, как и в Украине, у нас нужно было вернуться в страну до определенной даты. Однако для тех граждан Канады, которые по тем или иным причинам задержались, граница открыта, самолеты летают. Для всех прилетающих в Ванкувер установлен обязательный срок самоизоляции на две недели. В случае нарушения — штраф от 500 до 5 тысяч долларов.

Общественный транспорт ходит. В метро проезд платный, а в автобусах и троллейбусах сейчас бесплатный. Кабина водителя отделена, в салоне обозначены места, на которых нельзя сидеть, чтобы соблюсти дистанцию.

По штрафам ситуация такая: наш друг решил съездить по делам в Сиэтл (США), туда и обратно, и в тот же день вернулся. Рассказывает, что при пересечении границы из Америки в Канаду ему зачитали требования о строгой двухнедельной самоизоляции. При нарушении пригрозили штрафом от 750 тысяч до 1 млн канадских долларов.

Нельзя не отметить, что наряду со штрафами у нас поддерживают тех, кому сложно. Люди, которые были уволены, заболели, опекуны и самозанятые работники могут рассчитывать на помощь правительства. Размер помощи — до $2000 в месяц в течение четырех месяцев.

Насколько сложная ситуация вокруг?

Министр здравоохранения Канады считает, что на западе, в Британской Колумбии, обстановка лучше, чем в Онтарио, хотя, по статистике, зараженных тоже много. По состоянию на 24 апреля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 43 тысячи.

Чем занимаетесь во время карантина?

Я соблюдаю карантин, то есть практически не выхожу из дома.

На днях впевые вышла в люди после месячного карантина. Впечатления? Народ на улицах есть, в основном, спортивный, частично в масках, машин много. А погода просто радостно шепчет: “Погуляй, хватит на балконе загорать и делать свои “эксесайзы” на тренажере”.

Занимаюсь дома любимыми делами. Как оказалось — их немереное количество. С утра танцы-зарядка, потом чай-кофе на балконе с созерцанием внешнего мира и осмыслением собственного бытия, потом — непрочитанные книги и непросмотренные фильмы.

Период карантина оказался хорош для творчества: написан рассказ, готовятся две послекарантинные литературные встречи и концерт. Кроме этого, есть ежедневное общение — пусть даже виртуально — телефон, Вотсап, Скайп и Вайбер. Друзья умеют отвлечь и развлечь в данной ситуации общим просмотром, концертом в прямом эфире — месяц пролетел, не заметила.

Когда планируется завершение карантина?

На две недели продлен карантин, но меры предосторожности будут действовать до конца июня. А с середины мая предположительно ситуация должна улучшиться, кривая показателей заболеваний должна пойти на спад. Будем надеяться!

Александр Осташко, Нью-Йорк, США

Александр — известный одесский журналист. Переехал в США в январе 2014 года. В Нью-Йорке открыл свой небольшой туристический бизнес и продолжает заниматься журналистикой. Читая новости и статистику из США, мы пытаемся понять, насколько действительно сложная ситуация в стране, ведь количество зараженных тут выше, чем в соседней Канаде почти в 22 раза и составляет, по данным на 24 апреля, более 869 тысяч человек. “У нас спокойно и нет трупов на улицах!” — говорит Александр.

О штрафах и ограничениях

Здесь существуют не запреты, а просьба губернатора штата: не выходить на улицы, ограничить посещение магазинов и т. д. Эта программа из 10 шагов получила название «Нью-Йорк на паузе» или Закон Матильды. Матильда — это его мама, которая тоже находится в группе риска по возрасту, и это, конечно, достаточно трогательно.

Все запреты и штрафы предусмотрены не для граждан, а для бизнесов. Магазины, которые не являются обязательными для поддержания жизни города, закрыты, кафе и рестораны работают только на вынос и доставку.

Для людей штрафов нет, комендантского часа нет, и армия на улице стрелять в вас не будет. Разве что могут попросить не заходить в работающий магазин или аптеку без маски, но далеко не везде.

О панике

Ситуация достаточно непростая — переболело много людей среди знакомых, в том числе и среди близких. Есть умершие. Но мне кажется, что гораздо сложнее – психологические проблемы. Массированная накачка в духе «Мы все умрем» из новостей или слухов делает свое дело — истерики и приступы паники иногда поражают даже ранее абсолютно вменяемых людей.

Ежедневно выступает губернатор, фактически являющийся сегодня главным человеком по борьбе с вирусом, чтобы успокоить людей и рассказать правду. Но часто новости выхватывают из этой спокойной речи одну фразу и раздувают истерику из неё. Яркий пример такой «новости»: с «захоронениями в парках» Нью-Йорка, которых нет и быть не может. Президент тоже выступает ежедневно, но часто это похоже на его избирательную кампанию — в ноябре выборы.

Чем занимаетесь на карантине?

Я не соблюдаю жесткий карантин, хотя все три бизнеса моей семьи остановились. Я, как и многие нью-йоркцы, в хорошую погоду гуляю по паркам или еду куда-то на своей машине. Не пользуюсь общественным транспортом (мне незачем) и избегаю мест скопления людей (впрочем, толп на улицах и в магазинах нет). Регулярно делаю какие-то закупки или езжу по делам. В том числе встречаюсь с друзьями у них или у меня дома.

Когда планируется выход из карантина в Нью-Йорке?

Как я уже сказал, у нас нет жесткого карантина — каждый накладывает его на себя сам, как считает нужным. В том числе, и на свои мозги. Когда будут открываться магазины, музеи или кафе, говорить рано. Сейчас эта тема только-только начинает обсуждаться. Причем здесь Президент Трамп входит в жесткую конфронтацию с губернаторами штатов — он хочет, чтобы это происходило уже. А губернаторы ответственны за жизни людей, поэтому заявляют, что постепенное ослабление и открытие бизнесов будет только тогда, когда скажут врачи.

Руслан Верин, Сан-Хуан, Аргентина

Известный одесский путешественник Руслан Верин в конце 2019 года начал поездку по Южной Америке.

18 марта в Аргентине, где находился Руслан, объявили строгий карантин.

Он хотел остановиться в кемпинге в городе Сан-Хуан, но пока добрался туда, кемпинг уже был закрыт. Оставались не самые лучшие и достаточно дорогие варианты проживания, и путешественник решил поселиться в пустыне недалеко от города и жить там в палатке.

Однако уже через неделю местная полиция нашла Руслана и отправила на изоляцию в гостиницу. При этом все расходы за гостиницу взяло на себя государство, в том числе за четырехразовое питание. Правда, на этом “карантинные переезды” не закончились, детали рассказывает сам Руслан.

Полиция страшно боялась меня, а я боялся полицию. Меня предупредили, что к иностранцам тут относятся с большим подозрением. По радио и ТВ только и слышно, что вся зараза от них.

Об ограничениях и штрафах

Так как я пересек границу 12 дней назад, а карантин длится две недели, то меня поселили в номер, откуда мне нельзя было выходить. Сотрудники мне приносили еду и регулярно меряли температуру. Через два дня перевели на общий режим. Жизнь вышла за пределы номера. Если жить не по своей воле в небольшом номере, то потом и фойе покажется свободой! Я был рад возможности ходить по фойе и подниматься на крышу!

В Аргентине строгие правила карантина. На улицу может выйти только один человек из семьи в магазин или аптеку, не более чем на 30 минут. Такого хождения, как в Одессе, здесь нет. За порядком строго наблюдает полиция.

Штрафы есть — по телевизору регулярно показывают, как кого-то штрафуют. В Сан-Хуане, где я сейчас, большинство людей соблюдает карантин, и на улицах пусто.

О ситуации вокруг

На фото мы видим счастливые лица жильцов гостиницы, расскажу о них. Парень покрупнее из Буэнос-Айреса. Он не успел уехать, поэтому его и поселили здесь. Бесплатно. Мужчина постарше — местный. У него есть работа, но нет дома, и чтобы он не оставался на улице, его поселили в гостинице. Тоже бесплатно. Женщина с тремя детьми тоже местная, у нее проблемы с мужем. И для безопасности ее поселили здесь. Бесплатно.

Но в один прекрасный день в гостинице с иностранцев решили брать плату – 30$ в сутки. Поэтому мы всей компанией нашли другой хостел — подешевле — по 6,5$. Чтобы выйти на улицу, даже для переезда, пришлось побороться с местной бюрократией. На улице нас остановил полицейский: “У вас должен быть сертификат. Ждите. Я позвоню начальству и все узнаю”.

Мы вернулись в гостиницу ждать бумагу. Вокруг этих бумажек царила мифическая важность. Полицейские и администрация хостела без них ничего не хотели делать. Свой документ я смог забрать только вечером. На нем не было ни печати, ни подписи, мою фамилию отделили запятой, а “Киев” стал моим именем.

Вы спросите, как возможно еще вчера проезжать тысячи километров навстречу испытаниям, ставить палатку каждый день в новом месте, есть в разных местах и каждую секунду выжимать максимум, а сегодня послушно отсидеть почти месяц в небольшой гостинице маленького городка? Я не берусь давать оценку ситуации. Я лишь скажу, что, понимая принципы устройства популяции, можно умело определять границы не только личного пространства, но и мировоззрения. Как гениально природа нас создала и как просто запускаются “нужные” механизмы поведения.

Как проводим время?

Мы все уже перезнакомились, в общем живем дружно и весело. В хостеле питание не включено в стоимость, поэтому мы ходим в магазин и сами готовим. Недавно я варил борщ. Кроме того, я веду эфиры, провожу трансляции своих фильмов о путешествии по Африке на YouTube.

Когда планируется окончание карантина?

Новости приучили нас за этот месяц карантина к тому, что нет никакой уверенности в завтрашнем дне, поэтому никто уже не строит планы. Мы просто счастливы еще одному дню и что “беда” далеко от нас. Сроки карантина отодвигались уже несколько раз: 31 марта карантин продлили до 16 апреля, а затем еще на десять дней.

Фото из личного архива героев

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.