Мир на карантине: как одесситы переживают эпидемию в Африке

Мы продолжаем рассказывать как одесситы, которые живут в разных частях земного шара переживают карантин. Сегодня отправляемся в Африку — посетим Намибия, Египет и ЮАР.

Почитать предыдущие “выпуски” можно здесь: как одесситы карантинят в Европе, как живётся нашим в США, Канаде и Аргентине и как проходит изоляция в Австралии и Новой Зеландии. Также одесситы рассказали, как им живется в изоляции в странах Азии.

Марта Сайпудинова. Кейптаун, Южная Африка

Три года назад Марта переехала в Кейптаун. Ее муж владелец бизнеса по вырубке деревьев, а сама одесситка занимается тем же, чем занималась и в Одессе – флористикой. Кейптаун — второй по величине город ЮАР находится недалеко от самой южной точки континента — мыса Доброй надежды. Это самый посещаемый туристами город страны.

Об ограничениях и штрафах

В Кейптауне в ночь на 27 марта был введен режим локдаун. Он гораздо строже вашего карантина – были закрыты все предприятия, кроме тех, которые обеспечивают основные функции страны: продовольственные магазины, заправки, компании мобильной связи. Выходить на улицу можно только в магазин. При этом в магазине продаются исключительно продукты. Алкоголь и сигареты под запретом, так как считается, что они плохо влияют на здоровье, в частности, дыхательную систему. Также нельзя купить одежду, технику, косметику, но в то же время продаются игрушки и все приспособления для гриля, который тут называется брай.

Цены на продукты и бензин упали. Выезжать на машине можно только в одиночку, на дорогах стоит полиция и следит за этим. Конечно же везде нужно быть в масках. На входе в магазин руки вам обрызгивают антисептиком.

Штрафов много и они разные, от 200$. Если поймают на улице с алкоголем – 800$

В принципе, люди тут послушные и всё соблюдают. Благодаря этому мы с высшего, пятого уровня опасности опустились на четвертый. Это значит, что треть сотрудников компаний может выйти на работу. Для того, чтобы получить разрешение на начало работы, нужно закупить для всех работников средства защиты и дезинфекции.

С 6 до 9 утра можно выходить на улицу погулять с собакой или на пробежку, но только в маске. Но в 8 вечера все должны быть дома.

У нас есть специальное приложение и оно каждый день показывает какая ситуация с вирусом, что можно делать, а что – нет.

Приложение с уровнями опасности. Красный уровень Приложение с уровнями опасности. Зеленый Приложение с уровнями опасности Синий Приложение с уровнями опасности Желтый

О ситуации вокруг

Надо понимать, что в ЮАР очень высокий уровень преступности. Местные банды постоянно устраивают разборки и перестрелки. Плюс к этому много городской бедноты и нищеты. Мы очень боялись, что будет еще больший всплеск преступности. Но во время карантина банды объявили о временном перемирии и организовали доставку продуктов для нуждающихся. Церкви приютили всех людей, у которых нет дома. Таким образом, сейчас преступность снизилась на 75% по сравнению с карантинными временами.

Очень нравится как, ведет себя Президент страны. Накануне локдауна он выступил с очень проникновенной речью и призвал всех прекратить распри и сделать шаг навстречу друг другу. Каждый день он встречается с религиозными и лидерами оппозиции и говорит с ними о повестке дня.

У нас есть богатейшие семьи, которые выделили деньги на поддержку местной экономики и на зарплаты тем, кто остался без работы. Владельцы малого бизнеса также продолжают платить своим наемным рабочим 50% зарплаты. Всем бизнесменам, которые занимаются благотворительностью правительство предоставило налоговые льготы.

В общем, тут многие говорят о новых лучших временах для ЮАР благодаря локдауну.

Как я провожу время

Мне повезло, у нас есть дача и мы за день до локдауна уехали туда. Погода у нас шикарная. Мы живем в очаровательном месте. Вокруг горы и реки. Мы ходим на речку, загораем, рыбачим. Тут есть где побегать — я каждый день пробегаю по 10 км.

Моя дочь, как и дети во всем мире учится онлайн.

Скоро нам нужно будет возвращаться в город и мне немного страшно входить во все эти ограничения, после такой свободы, даже несмотря на то, что я очень люблю Кейптаун. Этот город напоминает мне Одессу по своему колориту. Все очень позитивные, любят океан, пляжи и релакс.

О выходе из карантина

Я даже не знаю, когда мы выйдем из локдауна. Сначала обещали, что 16 апреля, потом продлили до мая. Говорят, что в ЮАР правила карантина на втором месте по строгости после Китая, но и экономика у нас очень слабая, чтобы выдержать все то, что происходит длительное время.

Татьяна Колодюк, Намибия

Татьяна Колодюк, из Одессы три года назад переехала в Намибию. Это бывшая немецкая колония на Атлантическом побережье Африки. Они с мужем принимают гостей на своей ферме, недалеко от известного сафари-парка Иринди. Кроме этого, Татьяна продолжает дело, которым занималась еще в Одессе — создает уникальную бижутерию из трав и цветов. В Намибии сложилась уникальная ситуация: здесь на 2,5 млн человек населения 16 заболевших. Тем не менее, страна, как и весь мир, закрыта на карантин.

Об ограничениях и штрафах

Для меня жизнь изменилась мало — я живу на ферме. Ближайший от меня городок Очиваронго находится в 70 км, а столица и аэропорт в 250 км. Поэтому о ситуации вокруг я знаю из рассказов мужа, который иногда выезжает в магазин или общается с рабочими. Я даже телевизор почти не смотрю, все друзья и общение у меня остались в Одессе.

Страна закрыта на карантин и наш бизнес очень страдает. Обычно у нас в это время было много туристов из Европы, в основном из Германии. Но теперь Намибию откроют только к сентябрю. Внутри страны нам уже разрешили перемещение между провинциями. Раньше, чтобы попасть в столицу, например, было необходимо специальное разрешение. Ну и, конечно, везде нужны маски. Без них – штраф 100 евро.

О ситуации вокруг

Социальной помощи среднему классу здесь нет, выживаем, как можем. Единственное, нам сделали отсрочку по платежам за интернет и банковским кредитам. Помогают бедным слоям населения, да и то в городах — раздают необходимые продукты питания: муку, сахар, туалетную бумагу. Нам пришлось попрощаться с нашими рабочими — из-за возникшей ситуации мы не смогли полностью выплатить им зарплату. Несмотря на компенсацию с нашей стороны в виде продуктов, 1 мая они устроили митинг с требованиями всех выплат. Нам пришлось уйти в долги, но мы с ними рассчитались. Такое с нами случилось впервые, и муж делал все, чтобы люди не остались без средств к существованию. Однако среди рабочих оказались те, кто решил пойти на конфликт и подбил на это других. В деревнях работы нет, что будет с ними через месяц, неизвестно.

Очень неприятная ситуация у меня вышла с украинским Приватбанком. В середине апреля я должна была лететь в Украину. Билеты взяли с частичным кредитом. Их, понятное дело отменили, деньги возвращали очень долго. Тогда же сообщили, что банк временно сделает отсрочку по платежам. Но 1 апреля я обнаружила, что теперь мой долг с 300 гривен вырос в три раза и решить эту проблему в онлайн- режиме я не могу.

Времяпровождение на карантине

Так как у нас нет гостей, мы больше времени уделяем саду и огороду. Только полив у нас занимает четыре часа в день. Делаем все сами, потому что рабочих пришлось отпустить.

Домашние дела занимают много времени: я сама делаю масло, сыр, пеку хлеб и сладкие бисквиты. Сейчас осень — сезон заготовок и я варю варенье из плодов кактуса и кумквата. Делаю вино из плодов марула — слонового дерева. А еще я продолжаю создавать бижутерию и выставляю ее на онлайн-площадках. Муж занимается нашими коровами, вялит мясо. Планируем начать производство древесного угля. Тут он выходит отличного качества и пользуется спросом. В общем, если не сидеть под пальмой, то выживем.

Галина Мостовая. Шарм-Эль-Шейх, Египет

Галина вместе с супругом 8 лет живут и работают в египетском курортном городе Шарм-Эль-Шейх. Она менеджер-дайвинг центра, он — инструктор по дайвингу. И, конечно, их жизнь полностью зависит от туристов, которые прилетают к ним со всего мира. По состоянию на 6 мая в стране 7201 заболевших и кривая еще продолжает расти, но у Египта уже есть план выхода из карантина, о котором рассказала нам одесситка. Так что если хотите узнать, когда можно будет приехать на отдых в любимый отель и какие нововведения будут вас там ждать – читайте рассказ Галины Мостовой.

Об ограничениях и штрафах

Город сейчас пустой – нет туристов, а местные выходят на прогулку и за продуктами. Закрыты все пляжи, никакого тебе моря. Но те, кто живут в компаундах (жилые комплексы) могут пользоваться бассейнами, может быть кто-то смелый решится принимать солнечные ванны на крыше дома.

Кроме того, действует комендантский час с 9 вечера до 6 утра, при нарушении которого последует штраф 4000 египетских фунтов (около 250$) или тюремное заключение.

Все больше я вижу тех, кто катается на велосипеде, сгоняя набранные на диване дома килограммы за время карантина. В супермаркетах стоят санитайзеры и выдают перчатки, маленькие рынки и магазины открыты до 5 вечера, после обязаны закрыться, но сейчас Рамадан и им разрешено работать до 12 ночи. Рамадан у нас с 24 апреля и это большой праздник для всех мусульман, но сейчас все мечети закрыты, а массовые молитвы и собрания запрещены.

О ситуации вокруг

Как таковой паники у нас не было, дефицита на продукты так же. Дорога из Каира открыта для продуктов, которые доставляются в Шарм, так что в супермаркетах достаточно всего. Необоснованное завышение цен запрещено властями, а те кто ослушается — получают штраф. Многие отели содержат до сих пор своих работников и даже туристов которые по собственному желанию остались тут. Вне комендантского часа можно свободно передвигаться по городу и вне города. Мы, например, ездили в Дахаб. Это 80 км от Шарма. Температуру могут померить выборочно. Слышала, что необходимо иметь при себе медицинскую справку, но у нас, как у иностранцев, никто подобного не спрашивал.

Конечно, мы все переживаем за свой туристический бизнес, как и местные. Протестов и акций у нас не было ни одного случая. Город маленький и каждый друг другу помогает как может: бизнесмены раздают бесплатные обеды, возле супермаркетов стоят лавки с бесплатным рисом, макаронами, водой и хлебом.

Времяпровождение на карантине

Мы с мужем в основном развлекаемся катанием на великах и прогулками вне комендантского часа, смотрим сериалы и фильмы, ухаживаем за цветами.

О выходе из карантина

Египет планирует принимать местных туристов после Рамадана — с 23 мая. На входах в отели и мечети будут установлены дезинфицирующие кабины. О начале их производства сообщили в конце апреля местной прессе. Но как они реально выглядят мы еще не знаем. Пишут, что кабина будет оборудована термометром на первом этапе и дезинфицирующими распылителями на втором этапе. Багаж гостей будет также дезинфицироваться при въезде и выезде из отеля.

До 1 июня гостиницы могут быть загруженными не более чем на четверть, а после — не более чем на половину. Персоналу в течение 60 дней не будет разрешено покидать курорты. Шведские столы и кальян будут запрещены. В ресторанах должно будет соблюдаться двухметровое расстояние между обеденными столами, а гости должны быть рассажены так, чтобы дистанция между ними была не менее 1 метра.

Фото из архива героев

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