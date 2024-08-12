Война, день 901-й: о чем говорят события в Курской области

О чем говорят события в Курской области

Вторжение на территорию рф в Курской области началось 6 августа. Буквально до вчерашнего дня власти Украины не подтверждали и вообще никак не комментировали участие ВСУ в событиях. Вчера президент Владимир Зеленский признал, что Украина переносит войну на территорию рф.

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что наступление украинских войск в российской Курской области позволило Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние на всей территории военных действий.

Аналитики отмечают, что владение россией инициативой на всей территории боевых действий с ноября 2023 года позволило ей определять место, время, масштаб и требования к ведению боевых действий в Украине и заставило Украину тратить материальные и человеческие ресурсы на реактивные оборонительные операции.

Однако украинская операция в Курской области заставила Кремль и российское военное командование отреагировать и перебросить силы и средства в сектор, где украинские войска начали атаку.

Российские войска, однако, не проводили активных боевых действий в Курской области. Россия использовала свою общевойсковую инициативу для давления на Украину и попыток помешать украинским войскам накапливать живую силу и материально-технические средства для будущих контрнаступательных операций, одновременно определяя темп боевых действий, который позволил бы российским войскам поддерживать последовательные наступательные операции.

«Украинская операция в Курской области и дальнейшие возможные украинские трансграничные вторжения заставляют Кремль и российское военное командование принять решение о том, рассматривать ли тысячекилометровую международную границу с северо-восточной Украиной как действующий фронт, и который Россия должна защищать, а не как неактивный участок фронта, как они относились к нему с осени 2022 года», — говорится в отчете ISW.

В отчете добавляют, что отношение россии к международной границе как к «спящему фронту» предоставило ей большую гибкость в накоплении и привлечении человеческих и материальных ресурсов для военных операций в Украине.

россия потратила значительные ресурсы на строительство укреплений вдоль международной границы, но не выделила достаточного количества личного состава и техники для укомплектования и обороны этих укреплений.

В ходе операции россия потеряла ряд населенных пунктов в Курской области, определенное количество военных и техники.

Кадры с геолокацией, а также российские и украинские репортажи от 10 и 11 августа свидетельствуют о том, что украинские силы продвинулись на запад и северо-запад в Курской области, хотя российские источники в основном утверждали, что военные рф стабилизировали ситуацию.

В целом же на направление россияне перебросили большое количество войск с других направлениий, в том числе с Купянского, Покровского, Запорожского и Бахмутского направлений.

На фронте самое горячее направление – Покровское

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.

На Покровском направлении наши защитники отражали 41 атаку. Основные усилия враг сосредоточил в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Орловки и Николаевки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 21 штурм врага.

За вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, применив 18 ракет, 65 авиационных ударов (задействовал, в частности, 107 КАБ), совершил 4673 обстрела, 129 из них — из реактивных систем залпового огня.

Ночью дроны атаковали аэродром под Москвой

В ночь на 12 августа беспилотники атаковали аэродром Чкаловский в Московской области России. Об этом сообщает Astra со ссылкой на местных жителей.

Он расположен в подмосковном Щелково. Люди слышали стрельбу и сигнал воздушной тревоги.

Telegram-каналы российских пропагандистов утверждают, что атаку на аэродром отбила противовоздушная оборона

Минобороны рф отчиталось, что за ночь ПВО якобы уничтожила 18 БПЛА – 11 над Курской, пять над Белгородской и два над Воронежской областями.

Потери врага на утро 12 августа 2024 года

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили два пункта управления, три артиллерийских системы, склад боеприпасов и три других важных объекта российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1080 человек. Также украинские воины обезвредили: