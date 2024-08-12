Пожар на Запорожской АЭС: в норме ли радиационный фон

Что известно о пожаре на ЗАЭС

В воскресенье, 11 августа, около 20:00 на территории Запорожской атомной станции произошел пожар на объекте технического водоснабжения.



Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что, по неофициальной информации от источников с противоположного берега, россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве. Он отметил, что ЗАЭС работает в штатном режиме.

По утверждению «Росатома», основной пожар был потушен к 23:30 силами пожарных МЧС. Внутренним конструкциям градирни нанесен «серьезный ущерб», «данное событие можно характеризовать как факт ядерного терроризма».

Градирня — устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха. На Запорожской АЭС есть две градирни, расположенные на северной стороне пруда-охладителя за пределами периметра станции, но использовались они когда Запорожская АЭС работала на полную мощность, а не после заморозки работы.

Эксперты МАГАТЭ запросили доступ к градирне для оценки ущерба.

«Эксперты Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанции в Украине стали свидетелями густого темного дыма, исходящего из северо-западной части станции, после того как услышали несколько взрывов в течение вечера. Команде сообщили, что сегодня произошла предполагаемая атака беспилотника на одну из градирен станции. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил, что это не повлияет на ядерную безопасность», – говорится в сообщении агентства.

Есть ли радиоактивная опасность

В компании «Энергоатом» заявляют, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Превышений контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано.

Причиной пожара мог быть сознательный поджог градирни орками.

«Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

Известно, что рашисты используют помещения и сооружения АЭС как военные склады для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. В машзалах станции они разместили военные автомобили. Градирни также используются как помещения для складирования и сокрытия военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС», — рассказали в «Энергоатоме».

Отмечается, что деградация систем и элементов АЭС с каждым днем ухудшает общую ситуацию с безопасностью на ЗАЭС и масштабные пожары могут привести к радиационной аварии.

«В то же время, сообщаем, что радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм, угрозы радиационного загрязнения для населения пока нет.

Использование рашистами атомной станции в качестве военной базы подвергает весь мир угрозе катастрофы на ядерном объекте. Только освобождение ЗАЭС и передача ее единственному легитимному оператору» — говорится в сообщении Энергоатома.