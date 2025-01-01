Маленькое село в Одесской области славится своими известными жителями

Селом же оно стало в 1821 году, когда граф Понятовский построил каменную однопрестольную православную церковь святого Иосифа Обручника, позже переименованную в честь Святого великомученика Дмитрия Солунского.

Мы же расскажем о двух известных в Украине жителях этого села с многовековыми казацкими традициями: Сергее Рахубенко и Евгении Вагнере.

Сергей Рахубенко: краевед – потомок казака

В Понятовке в 1905 году родился известный краевед Сергей Рахубенко. Созданный им Ясеновский краеведческий музей Зеленогорской громады носит его имя.

Исследователь украинской старины – потомок черноморского казака Павла Рахубы и турчанки Фатимы Абазы, которые облюбовали этот край в середине XVIII века. Отец будущего историка Кирилл был церковным старостой, а азы науки мальчик осваивал в церковно-приходской школе. Еще тогда маленький Сережа увлекся исследованием старины, поэтому поступил в Одесский педагогический институт учиться на историка.

Молодой педагог работал директором Бециловской школы Раздельнянского района, с 1925 года начал активно заниматься туристско-краеведческой работой со школьниками. Именно он открыл захоронения киммерийцев и скифов и многочисленные поселения древних земледельцев. Находки пополнили экспозиции Одесского археологического музея.

Впоследствии Сергей Рахубенко перебрался в Ширяевщину – он был вынужден скрываться от репрессий из-за дворянского происхождения жены, графини Анны Потоцкой. Работал директором школы в Александровке, где неподалеку обнаружил древнеславянское поселение.

С началом войны историк Рахубенко ушел на фронт, где воевал артиллеристом-разведчиком.

После победы, в 1947 году, семья Рахубенко переехала в Ясеново Второе, где Сергей Кириллович вернулся к любимому делу – преподаванию. В 1960-м создал Ясеновский краеведческий музей. До 1983 года он преподавал детям историю и немецкий язык. И исследовал с ними родной край. Именно во время этих исследований были найдены следы древних поселенцев, которые обживали Надкодимщину начиная с эпохи мезолита, 15 тысяч лет до нашей эры.

И сегодня все экскурсии в музее начинаются с рассказа о выдающемся краеведе, который ушел в иной мир в 1997 году.

Евгений Вагнер: академик из семьи немецких колонистов

В давние времена эта местность привлекла и колонистов из Германии – они основали неподалеку село Лангенберг («Долгая гора»). Хотя село слилось впоследствии с уездным местечком Понятовка, поселенцы сохранили свой административный строй, школу и немецкое общество.

Именно в семье колонистов в 1918 году родился будущий академик Академии медицинских наук СССР Евгений Вагнер, который окончил лечебный факультет Одесского государственного мединститута.

С началом Второй мировой войны врач работал начальником хирургического отделения эвакуационного госпиталя на Юго-Западном фронте. Однако по директиве Сталина военного врача как немца отправили в лагерь в Казахстан. Здесь Евгений Вагнер жил в овощехранилище, спал на нарах и работал разнорабочим. С освобождением Одессы от фашистов смог восстановить свой медицинский диплом и продолжить врачебное дело.

Его отец и брат, репрессированные советской властью, были расстреляны, а мать с сестрами в 1944 году эмигрировали в Германию. Лишь в 1990-х годах, уже будучи знаменитым хирургом, Евгений Вагнер смог встретиться с родственниками. Умер академик в 1998 году.

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В Понятовке чтят своих героев и берегут свою историю. Сегодня многие славные жители села защищают Родину от врага.

Справка «ОЖ»

В конце XIX века в Понятовке проживало 1611 жителей, действовали православная церковь, римско-католический и еврейский молельные дома, в школе учился 41 ученик.

Здесь работали шесть лавок, постоялый двор, корчма, два паровых мельницы, три ветряка и хлебный амбар. Село было знаменито своим базаром и привлекало негоциантов из многих уголков Одесщины. Даже владелец пивного завода «Ф. Энни и Ко» обустроил здесь свои склады.

Цитата

Сергей Рахубенко: «Я прожил такую долгую жизнь, потому что всегда в минуту радости помнил о минуте горя и наоборот: в горе всегда знал, что настанет минута радости – так устроена жизнь. Худшее в жизни – это отчаяние. А еще Господь подарил мне такую долгую жизнь, чтобы я убедился: Бог есть! И это не требует никаких доказательств!».

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