Одесская область – Чернобаевка: как нашли друг друга заядлые садоводы

Полная Украина товарищей

– После публикации в газете у меня появились знакомые садоводы-любители по всей Украине! – не скрывает радости Петр Николаевич. – Среди них – известный в Украине писатель, заслуженный журналист Украины Вадим Витковский, который живет в Винницкой области. Я узнал, что он не только автор пяти десятков книг, но и заядлый садовод. В благодарность за мои саженцы, которые я ему отправил, писатель прислал мне одну из своих книг. До глубины души меня поразил звонок из Чернобаевки, что под Херсоном, где пенсионер Владимир Кривошеев под обстрелами продолжает культивировать свой сад. Представляете, как там живут люди? Даже в магазин – перебежками, потому что с неба что-то летит. Я часто ему звоню – волнуюсь за нового знакомого.

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Наслаждаются охотой на мирных жителей

Мы тоже решили познакомиться с пенсионером из Чернобаевки и позвонили 71-летнему пенсионеру.

– Раньше мы жили в Херсоне, но потом решили, что в частном доме в Чернобаевке будет больше шансов выжить, – начал свой горький рассказ Владимир Степанович. – Дочь с внучкой уехали в Одессу, а мы с женой остались на хозяйстве. Пережили оккупацию. Чернобаевка – большое село, когда-то здесь кипела жизнь, жило более девяти тысяч человек, а теперь, наверное, и половины не осталось.

Сейчас жить здесь очень тяжело, обстрелы – каждый день. Вот вчера дрон разбил частный дом на центральной улице. Позавчера – упал на нашу стоматологическую поликлинику. А самое страшное то, что вражеские дроны часто «охотятся» просто на легковые автомобили, которые едут степными дорогами. Знакомая моей жены недавно ехала с мужем в поселок Антоновка на работу (это недалеко от Херсона), она работает на станции переливания крови. Так представьте себе – дрон летел над их машиной и пикировал прямо на них. Подумайте: наслаждаются охотой на мирных граждан! Так что местным жителям ездить дорогами, особенно полевыми, – это может быть прямо на тот свет.

– Но вы не поехали с дочерью в Одессу, а остались в Чернобаевке. Почему?

– Мы с женой решили, что здесь кто-то должен быть, так что остались. Каждый день молимся. Пока Бог нас бережет. Магазины и аптеки работают, в Чернобаевку постоянно привозят гуманитарную помощь, пенсию получаем вовремя, еще и помощь как внутренне перемещенные лица – жить можно. Когда неподалеку от нашего дома был «прилет» и у нас вылетели окна, помогли поставить новые. Чернобаевка не сдается.

Сюрприз для внучки

– Вы еще и за садом ухаживаете! А как вы узнали, что в Одесской области можно купить саженцы граната? И вообще, что растет в вашем саду?

– У нас во дворе растет хурма, уже начала плодоносить. Мне захотелось попробовать еще какое-то экзотическое дерево – стал искать варианты в интернете. Так нашел информацию о том, что Петр Мургоч из города Рени вырастил много саженцев граната. Позвонил ему, разговорились. Оказывается, нас в свое время объединила катастрофа на Чернобыльской АЭС. Петр был ликвидатором аварии, он работал в самом пекле, а мы в том 1986 году, летом, были командированы в Макаровский район, что на Киевщине, где строили жилье переселенцам. Нам обоим есть что вспомнить. А сейчас вот и сады вместе выращиваем.

– И сколько же гранатов вы посадили?

– Я заказал три саженца. Но как-то в разговоре рассказал Петру, что моей внучке исполняется 16 лет, а я не могу быть на ее дне рождения. Он спросил: «А ты подарок подготовил?». Я, честно говоря, и не подумал о подарке. И Петр мне сразу предложил: «А ты подари внучке гранатовую аллею! Представляешь, война закончится, она приедет к дедушке с бабушкой – и увидит такую красоту!». Петр прислал мне еще одну посылку с саженцами и не взял ни копейки, даже услуги почты оплатил. Теперь у меня на огороде – целая гранатовая аллея. Будем ждать весну и мир!

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