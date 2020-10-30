Какие санатории Одессы бесплатно лечат ветеранов АТО?

Министерство по делам ветеранов объявило, что приглашает ветеранов АТО/ООС и пострадавших участников Революции Достоинства пройти лечение в санаториях и психологическую реабилитацию за бюджетные средства.

Для этого необходимо обратиться в орган социальной защиты по месту регистрации или по месту жительства. С собой нужно принести такие документы:

заявление;

копию соответствующего удостоверения (лица с инвалидностью вследствие войны, участника боевых действий, участника войны, пострадавшего участника Революции Достоинства);

копию документа, подтверждающего непосредственное участие (обеспечение проведения) лица в антитеррористической операции или мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (для участников АТО/ООС).

Для получения путевки в санаторий дополнительно нужно подать:

копию военного билета (при наличии);

медицинскую справку лечебного учреждения по форме №070/о.

При этом здравницу можно свободно выбрать в соответствии с профилем лечения по всей Украине. Например, в Одессе это:

клинический санаторий им. Горького;

клинический санаторий им. Пирогова;

клинический санаторий «Аркадия» Госпогранслужбы;

санаторий «Одесса» СБУ;

клинический санаторий «Лермонтовский»;

санаторий «Салют».

Однако психологическую реабилитацию можно будет пройти только в тех учреждениях, которые предложат местные управления соцзащиты.

Куда обращаться?

По вопросам санаторно-курортного лечения можно звонить по телефонам Минветеранов: 044) 281-08-49 и (044) 281-08-39.

По вопросам психологической реабилитации – (044) 281-08-31.

Также одесситы и жители Одесской области могут обращаться в территориальное отделение Минветеранов в Одесской области по адресу: пр. Шевченко, 4, каб. 604 или написать на электронный адрес odesa_dsv.ato@ukr.net.

Фото: ТСН