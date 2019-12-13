В Одессе отметили юбилей «Веселых ребят» и презентовали поющую книгу, посвященную Утесову (фото)

Утесовский марафон, посвященный 125-летию нашего Ледечки, продолжается. И очередная встреча в Центральной городской библиотеке им. И.Франко, получилась из ряда вон в самом прекрасном смысле. А все дело в том, что легендарно-эпохальному фильму «Веселые ребята» в декабре сего года исполняется уже 85 лет. Этой дате и презентации только-только изданной «звучащей» книги Бориса и Эдуарда Амчиславских (США) «Черное море Леонида Утесова» и была посвящена необычная встреча.

Вечно молодые «Веселые ребята»

О малоизвестных фактах в судьбе кинокартины «Веселые ребята», главную роль в которой исполнил Леонид Утесов, ставший после съемок настоящей «мегазвездой», рассказал журналист, историк эстрады Александр Галяс.

Собственно, рассказывать об этом фильме можно бесконечно, ему посвящены многие исследования очень многих авторов. Между тем, чем больше лет картине, тем больше обрастает она и мифами, и недавно открывшимися фактами.

Как рассказывает Александр Галяс, многие факты порой кажутся почти невероятными:

— Тираж кинокартины «Веселые ребята» составил 5737 копий. Это фантастика! Даже в 70-80-е годы тиражи кинофильмов составляли до 2 тысяч копий. И это считалось «очень много». А все дело в том, что на тот момент советское кино находилось в экономическом упадке. Зритель не очень охотно шел на «правильные» фильмы о революции, гражданской войне и индустриализации. Хотелось чего-то совсем иного, свеженького. И если кассы делали зарубежные фильмы, то этим свеженьким должно было стать что-то «свое». Получилось — в точку! Народ валом повалил на «Веселых ребят»! Так что, кроме всего прочего, это была еще и коммерческая победа советского кинематографа.

Ах, прелесть какая, какой триумф! Между тем, не все так замечательно, так бравурно и прекрасно. Фильм вышел в, мягко говоря, суровое время (кстати, именно в этот год был убит Киров — «со всеми вытекающими» последствиями), в этот же год вышел и знаменитый «Чапаев». И если газеты того времени, как рассказывает Галяс, публиковали фотографии советских людей с лозунгами «Мы идем смотреть «Чапаева», то насчет «Веселых ребят» было как-то «тихо»… Есть и известные уже факты, что фильм очень «непросто» воспринимался самими работниками киностудии, причем еще на подготовительном этапе. Как подчеркивает Александр Галяс, все складывалось так, что фильма могло и вообще не быть, или он мог быть «положен на полку».

И, кстати, участие в фильме, в будущей джаз-комедии (кстати, именно таким был первый вариант названия картины) Леонида Утесова вызывало много споров. И вот ведь как получается: когда фильм все же вышел на экраны, и получил самую настоящую народную любовь, публикаций о фильме было крайне мало… Это вызывало огромную обиду нашего Ледечки. Впрочем, не только это.

«Леонид Утесов очень переживал, что Г. Александров убрал из фильма многие сцены с участием утесовского джаза и заменил их эпизодами с Л. Орловой. И только прирожденный одесский юмор позволил Утесову найти этому очень точное определение: «Мадам съела всю мою пленку», — рассказывают А.Галяс и Э.Амчиславский в статье-исследовании о «Веселых ребятах».

Что же до мифов… Порой они звучат «сладко», главное — идут обычно на ура. Вот только, как подчеркивает Александр Галяс, зачастую совершенно не соответствуют действительности, даже если звучат в мемуарах непосредственных участников событий. Так, существует «факт», что фильм был практически сразу достойно отмечен на Венецианском фестивале. А этого фестиваля, как указывает Александр Галяс, вообще еще тогда не было. Или вот оценка фильма самим «великим кормчим» Сталиным, который (об этом писал режиссер «Веселых ребят» Г. Александров) якобы произнес после просмотра фильма: «Хорошо! Я будто месяц пробыл в отпуске». Исследования указывают, что Сталин именно так о фильме не отзывался…

Мифов много, белые пятна заполняются, а «Веселые ребята» вошли в историю не только советского, но и мирового кино. Картина-бабушка веселила множество поколений, которые надежно сохранили ее в своей благодарной памяти.

Воспевший море

Благодарная память — это и есть, вероятно, та основа, которая позволяет неутомимым исследователям творчества Леонида Утесова Борису и Эдуарду Амчиславским создавать новые книги о творчестве нашего Ледечки.

Эдуард снова прибыл в родной город из США, где он сейчас живет. Там вышла еще одна созданная им в соавторстве с отцом книга, которую он презентовал в Одессе. Издана она в Нью-Йорке, называется «Морская тема в жизни и творчестве Леонида и Эдит Утесовых».

Это и мини-энциклопедия, где каждой песне, исполняемой Утесовым, посвящена отдельная статья. Это еще и звучащая книга, потому что к ней приложен уникальный диск, где собраны десятки песен в исполнении Утесова. Их тема — море и, конечно же, Одесса.

И, как это часто бывает, и здесь, на презентации, было заполнено очередное «бело пятно». Ну, вот сами посудите. Все мы знаем, что известнейшая каждому одесситу (и не только!) песня «Шаланды, полные кефали» была впервые исполнена Марком Бернесом. Так вот, это не так. Оказывается, первым исполнителем этой песни был наш Ледечка, наш Леонид Утесов… Для меня этот факт прозвучал, как еще одно открытие.

И стоит только порадоваться, что это редкое издание с голосом Леонида Утесова получили в подарок многие библиотеки Одессы. А Утесовский марафон, между тем, продолжается…

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