Кумиры поколений: Эльза Леждей – заложница одной роли

Эльзу Леждей, которой 19 февраля исполнилось бы 87 лет, зрители помнят по культовому телесериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи», где она сыграла роль эксперта-криминалиста Зиночки Кибрит. Однако актриса, которой еще в институте прочили блестящее будущее, стала заложницей этой роли — после выхода сериала на экран сниматься ее почти не приглашали.

Успешный дебют

Стать актрисой Эльза Леждей мечтала с детства. И после окончания школы Эльза Ивановна из Севастополя, где жила семья, отправилась в Москву, покорять столицу. Ее приняли сразу в два театральных училища — Щукинское и Щепкинское. Девушка выбрала «Щепку» при Малом театре, а после ее окончания стала актрисой Театра-студии киноактера. Тогда же она изменила свое имя и стала Эллой — уж очень ей не нравилось немецкое имя Эльза.

Дебют актрисы на киноэкране состоялся еще в институте, когда она снялась в фильме о жизни поморов в XVIII веке «Море студеное». Дебют оказался настолько удачным, что молодую актрису с успешным началом карьеры поздравил сам Николай Крючков.

В 1961 году Леждей вышла замуж за начинающего режиссера Владимира Наумова, который работал в содружестве с Александром Аловым. Он успел снять жену в нескольких своих фильмах, но через три года брак распался: Эльза Ивановна познакомилась с актером Вячеславом Шалевичем, и ушла от мужа.

Актрису едва не заменили Брыльской

В 1971 году состоялось знаменательное событие — на телеэкраны вышла первая серия «знатоков». Никто не мог предвидеть, что этот сериал буквально перевернет жизнь актеров, сыгравших главные роли. Леждей сама додумывала судьбу своей героини и наотрез отказывалась от попыток сценаристов показать личную жизнь Кибрит. Актриса говорила: «Зина — человек дела. Тем и симпатична». После первых же серий Эльза Ивановна стала настоящей знаменитостью, ее узнавали на улицах, просили автографы.

Однако чем больший успех приобретал сериал, тем печальнее у актрисы обстояли дела в профессии. В Леждей режиссеры видели исключительно эксперта Зиночку Кибрит, и предлагали ей роли, повторявшие эту. Она настолько прочно ассоциировалась со своей героиней, что ни режиссеры, ни зрители не видели ее в ином амплуа. В 1989 году вышла последняя, 22-я серия, популярный сериал закрыли, и Леждей оказалась не у дел.

А ведь она много лет страстно мечтала о других ролях: она пробовалась на роль Настасьи Филипповны в фильм «Идиот», который снимал Иван Пырьев, хотела сыграть Дездемону в картине Сергея Юткевича «Отелло», у нее был реальный шанс получить роль немой Катарины в фильме «Мамаша Кураж». Однако ни одна из этих попыток успехом не увенчалась.

Однажды случилось даже так, что уже утвержденную на роль Леждей пытались заменить другой актрисой. Во время работы над фильмом «Эскадра уходит на запад», где Эльза Ивановна сыграла Жанну Лябурб, у режиссера вдруг возникла идея заменить ее Барбарой Брыльской, которая в то время стремительно набирала популярность. Защитил Леждей Вячеслав Шалевич — он пригрозил, что если Эльза не будет сниматься, он тоже откажется от роли. Когда Эльза Ивановна узнала об этом, Шалевичу здорово досталось: актриса была очень гордой, никогда не выпрашивала роли и не интриговала.

В последние годы ни с кем не общалась

В 1971 году Леждей вышла замуж за Всеволода Сафонова, с которым была знакома много лет. Актер, который еще недавно был на вершине популярности, тяжело переживал свою невостребованность и много пил. И Леждей поставила ему условие: они будут вместе только если Сафонов сумеет преодолеть тягу к алкоголю. У него это получилось, и они счастливо прожили вместе больше 20 лет.

Когда Всеволод Сафонов умер, Леждей осталась совсем одна — ролей ей не предлагали, коллеги не вспоминали, а сама она редко выходила из дома. В последние годы актриса очень болела, однако никому об этом она не рассказывала — не хотела жаловаться. Жила Леждей на крошечную пенсию и помощь от Гильдии киноактеров. В 1998 году журналисты позвонили актрисе — хотели прийти и поздравить ее с 65-летним юбилеем, напомнить о ней зрителям. Но Эльза Ивановна со слезами сказала: «Спасибо, но писать про меня не надо. Я живу тихо и скромно. Тусовки и шум не для меня». Умерла актриса летом 2001 года. Ее обнаружил сын, который с семилетним внуком навещал ее каждый день.

Как «Знатоки» преступников играли

Популярность сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи» вышла боком не только Леждей, но и другим актерам, игравшим главные роли. Например, в Театре на Малой Бронной как-то поставили спектакль, в котором Мартынюк и Каневский получили роли заключенных. Это вызвало необыкновенный ажиотаж в зрительской среде. Увидев их на сцене на нарах, зрители начинали хохотать так, что не раз срывали спектакль.

Фото из открытых источников

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