Вилково, улиточная ферма и сыроварня: сколько стоит съездить на экскурсию в Одесской области?

В Одесской области без преувеличения есть, что показывать. Тут и придумывать ничего не надо – регион богат историей, культурными, архитектурными памятниками и природными пейзажами.

Среди туристов и самих одесситов популярны экскурсии с выездом из Одессы, рассчитанные на 1-2 дня. Обычно такие программы включают посещение как минимум двух локаций с дополнительными услугами, например, дегустациями вина (200 – 250 грн) и обедами (150 – 200 грн).

Большим спросом пользуется Вилково. В украинскую Венецию отвезут за 925 грн (детский билет – 895 грн). За эту сумму покажут еще красоты дельты Дуная и место, где река соединяется с Черным морем – «Нулевой километр». Если ехать с ночевкой на 2 дня, то цена будет 1780 грн для взрослых и 1745 грн для детей.

Отправиться в Шабо на сыроварню, а заодно побывать в частной винодельне и поесть шашлычок у моря в Затоке можно за 700 грн.

Провести 2 дня в Бессарабии, попробовать местную кухню и узнать историю края стоит 2250 грн для взрослых и 2150 грн для детей.

За экскурсию в Аккерманской крепости, обед на лиманском пляже, дегустацию вина и прогулку на теплоходе или казацкой «Чайке» заплатить придётся от 700 грн до 1200 грн.

Отведать устриц на специальной ферме на Тилигульском лимане можно за 995 грн.

Сейчас набирает популярность еще одно гастрономическое направление – улиточная ферма. Разводят этих моллюсков в селе Елизаветовка Лиманского района. Экскурсия с дегустацией стоит 490 грн.

А в Тарутинском районе недалеко от села Весёлая Долина есть целый комплекс этнографическогои зелёного туризма. Здесь установили огромный памятник пастуху овец, организовали минизоопарк, этнографический музей под открытым небом и парк-музей соцреализма. Из Одессы сюда привозят за 850 грн.

В последнее время в регионе активно развивается экологический туризм. Помимо прогулок по Дунаю, турфирмы предлагают покататься на лодочках по Днеструи за 695 грн для взрослых, для детей – 660 грн.

Желающие могут попробовать себя в рафтинге на Днестре. Река достаточно спокойная, поэтому экстрима ждать не стоит. Зато будете наслаждаться панорамами Днестровского каньона, водопадами, скальными пещерами и гротами. Стоит такое удовольствие от 1195 грн.

Для острых ощущений подойдёт Южный Буг. За 1190 грн туристам предлагают сплавляться по реке с каскадами порогов, прыгать с тарзанкии обед, приготовленный на костре.

Несколько лет назад возле села Орловка Ренийского района открыли экопарк с водяными буйволами. Животных привезли сюда в 2016 году из Закарпатья. Погладить, покататься на них, а еще увидеть местных представителей Красной книги, предлагают за 990 грн для взрослых и 970 грн для детей.Поездку объединяют с туром в Измаил.

Отметим, все цены указаны на одного человека.

Фото: pravda.com.ua, tudoy-sudoy.od.ua, vokrugsveta.ua, vilkovo-tour.com

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