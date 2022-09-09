В Одесскую область должны прибыть 50 тысяч переселенцев, но селить людей некуда

Число внутренних переселенцев в Украине растет: на Херсонском и Харьковском направлениях активизировались бои, в донецкой области зимой не будет отопления.

По планам правительства, Одесская область должна принять у себя еще 50 тысяч соотечественников, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. Но пока в регионе есть только 13 тысяч мест.

Об этом на сессии Одесского облсовета сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Чтобы разместить еще 37 тысяч человек, необходимо провести текущие и капитальные ремонты в имеющихся помещениях.

Ранее, в конце лета, в Одесскую область приезжала вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она заявила, что сейчас главная задача — обеспечить временное жилье для переселенцев, в том числе и тех, кто вынужден арендовать дома и квартиры за свой счет.

Надо готовиться к расселению, ждет волна новых переселенцев. Рассчитываем, что Одесса примет 50 тысяч человек. А это значит, нужно в 10 раз больше мест, чем есть сейчас. Им нужно понимать, где они будут жить, что есть, будет ли работа, и смогут ли дети посещать школу,

— отметила Верещук, находясь в Одессе.

Напомним, что с момента вторжения российской армии 24 февраля 2022 и начала оккупации части территории Украины, в Одесской области зарегистрированы 93575 человек вынужденных переселенцев.

Фото: Новини.LIVE