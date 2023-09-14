Куда исчез после начала войны знаменитый телеведущий из Одессы?

Известный украинский телеведущий из Одессы Андрей Доманский, известный телезрителям по программам «Подъем», «Кто против блондинок?», «Интуиция», «Фабрика звезд», пропал из публичной жизни после начала полномасштабного вторжения россии в Украину и даже удалил свои страницы в соцсетях.

В то же время с именем известного одессита связано множество скандалов из-за российской пропаганды в период его работы на телеканалах. О каких именно инцидентах идет речь и куда исчез Доманский?

Андрей Доманский: досье

Андрей Доманский родился 8 августа 1974 в Одессе. Окончил Одесский политехнический университет, получив специальность инженер-системотехник, работал по специальности два года.

В 1994 году пошел работать радиоведущим на «Просто Радио» в Одессе.

С октября 2002 года Доманского пригласили работать на «Новом канале» ведущим утренней программы «Подъем». После этого он реализовал себя в проектах «Свадьба за 48 часов», «Только правда?», «Кто против блондинок?», «Властелин горы», «Интуиция», «Светлые головы». Был ведущим «Фабрики звезд» (1 и 3), «Фабрика. Суперфинал» на «Новом канале».

В октябре 2010 года перешел на канал «1+1». Первым проектом стала программа «Шоу на два миллиона», вторым – «Мой сможет», в котором он работал в паре с небезызвестной Верой Брежневой.

С 2011 года – постоянный ведущий вокального шоу «Голос страны», включая и новую версию «Голос страны. Дети». Также ведущий шоу «Черт ведущего», «Вышка».

С сентября 2012 года – также ведущий шоу «Вспомнить всё» на российском канале ТВ3.

С января 2014-го по 2022 годы работал на телеканале «Интер», был ведущим проектов: кулинарного шоу «Сосед на обед» и вокального талант-шоу «Ментор», кулинарного шоу «Готовим вместе».

Чем оскандалился Андрей Доманский

В мае 2018 года в сеть выложили запись концерта к празднику 9 мая телеканала «Интер». Мало того, что уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе концерт был полностью построен на пропагандистских кремлевских нарративах, так Доманский еще и отличился скандальным заявлением об «украинских фашистах».

«Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных ходов в нашей столицы, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников», – эти слова ведущий произнес, стоя на фоне огромной красной звезды с серпом и молотом.

Само мероприятие, а также слова Доманского вызвали возмущение общества. Утром 9 мая несколько десятков представителей партии «Национальный корпус» и организации «Национальные дружины» пришли под стены здания телеканала «Интер» в Киеве и потребовали лишить канал лицензии из-за «антиукраинской редакционной политики».

В начале апреля 2021 стало известно, что Андрея Доманского пригласили провести закрытие любимого фестиваля Лукашенко «Славянский базар» в Витебске. Он должен был заменить Тимура Мирошниченко, который был ведущим этого фестиваля 10 лет подряд, но публично отказался ехать в том году по политическим мотивам. Но после общественного резонанса Доманский отказался от приглашения.

«Уважаемые белорусы! Я не еду на Славянский базар! Вынужден был закрыть комментарии из-за огромного потока как адекватных, так и агрессивных сообщений. Хочу отдельно поблагодарить людей, которые, несмотря на эмоции, высказывали свою точку зрения в уважительной форме… Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны нет, и не будет», – написал тогда телеведущий в своем Instagram.

Андрей Доманский во время войны

После полномасштабного вторжения, в апреле 2022 года, Доманский записал обращение на украинском языке, в котором хвалил волонтеров благотворительного фонда. Показательно, что в этом обращении он произносил слова «полуниця» и «паляниця», очевидно желая таким образом закрепить за собой статус украинца.

Однако украинцы в искренность «переобутого» патриота не поверили и напомнили о пророссийских взглядах, озвученных им на протяжении предыдущих лет карьеры.

«Если у людей память как у аквариумной рыбки, то и Доманского можно считать патриотом. Но это циничное чудовище годами пропагандировало на интере русский мир», – говорилось в одном из комментариев под роликом.

После этого знаменитость удалился из соцсетей, и на данный момент ни в Instagram, ни в Facebook его страниц не найти. Вероятно, таким образом ведущий решил избавить себя от хейта, который посыпался в его адрес из-за «переобувания».

Где сейчас находится Доманский – неизвестно.

Тем временем на YouTube-канале «Готовым вместе» (проект, который Доманский вел на «Интере») продолжают выходить новые видеорецепты, что интересно, на русском языке.

Последнее на данный момент большое интервью Доманский дал в 2021 году. Интервьюером стала его коллега Анастасия Даугуле, которая тоже участвовала в скандальном концерте «Интера» по случаю 9 мая. Разговор продолжительностью чуть меньше часа получился комплиментарным, и политических тем собеседники не касались.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что бывшая украинская телеведущая-предательница Регина Тодоренко нашла новую работу на российском телевидении, а также о том, что у скандального автора логотипа Одессы конфисковали имущество.

Источники: LIGA.net и Тhe Lime, фото: LIGA.net, Gazeta.ua, МедиаНяня