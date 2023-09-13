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Знаменитая одесситка устроилась на российское телевидение

Знаменитая одесситка устроилась на российское телевидение

Одесситка Регина Тодоренко, бывшая украинская телеведущая-предательница, устроилась на новую работу. Теперь в роли телеведущей она будет показывать «глубокую душу россиян».

Об этом пишет интернет-издание Gazeta.ua.

Регина Тодоренко стала знаменитой благодаря украинскому проекту «Орел и Решка». А сейчас стала ведущей российского туристического проекта «Руссо Экспрессо».

В пропагандистской программе она с соведущим будет рассказывать о «самых невероятных людях и достопримечательностях» россии.

Пока родной город Регины не спит от тревог из-за российских атак, она зарабатывает кровавые деньги.

Соведущим артистки будет россиянин, шоумен Тимур Родригес.

И пока мы все помним, как российская армия вывозила из украинских домов унитазы и ставила наши электрочайники на свои газовые плиты, Тодоренко будет показывать «настоящую роскошь» россии.

Украинцы остро отреагировали на циничность ведущей.

«Запроданка», «Тварь продажная», «Ты хуже, чем проститутка с трассы», «Нечего в Одессу ехать. Мы тебя здесь не ждем», «Гореть тебе в аду», «Как тебе спится по ночам?», » Сиди на болотах проклятая коллаборантка», – писали в соцсетях.

Напомним, что в прошлом году президент Владимир Зеленский утвердил санкции СНБО против ряда артистов из Украины и рф. В санкционный список попала и Регина Тодоренко. Кроме нее список пополнили Ани Лорак, Таисия Повалий, Анна Седокова.

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