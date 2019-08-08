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Новости Одессы и Одесской области

Андрею Доманскому – 45! Интересные факты о звездном одессите

Андрею Доманскому – 45! Интересные факты о звездном одессите

Сегодня, 8 августа, юбилей отмечает ведущий телеканала «Интер» Андрей Доманский. Ему исполняется 45 лет.

Андрей – один из самых популярных и разноплановых ведущих на украинском ТВ: он легко может рассмешить зрителей искрометной шуткой и довести до слез проникновенным исполнением баллады Высоцкого. Он легко находит общий язык как с 2-летними детьми, так и с людьми старше 90 лет. Он на спор переплыл Днепр в декабре, погрузился на глубину 45 метров на одном вдохе и трижды прыгнул с банджи, хотя боится высоты. Он органично смотрится как на кухне кулинарной программы «Готовим вместе», так и под куполом съемочного павильона в образе Бэтмэна во время съемок талант-шоу «Круче всех». И это далеко не все любопытные факты о нем.

  1. В детстве Андрей мечтал стать моряком. «Как и все мальчишки, которые растут у моря, я хотел плавать, – рассказывает телеведущий. – Правда, я мечтал быть не матросом торгового флота или военным моряком, а сотрудником научно-исследовательского института, чтобы изучать биологию южных морей. А еще у меня была мечта проплыть всеми «разноцветными» морями нашей планеты: Красным, Белым, Желтым, Зеленым, оно же Саргассово… Пока я плавал только в Черном и Красном. Но все еще впереди!»
  2. По образованию Андрей Доманский – инженер-системотехник, окончил Одесский политехнический институт. Думал пойти по стопам родителей – инженеров. Но так и не поработал по специальности ни дня. Еще в студенческие годы пришел на одесское радио, а затем переехал в Киев и начал работать на телевидении.
  3. Доманский был солистом двух музыкальных групп. «На первых курсах института я был вокалистом двух групп, пел на английском, – вспоминает Андрей. – Группы жанрово были совершенно разные. Одна называлась BluesKy и играла музыку, вдохновленную DeepPurple, JethroTull, Cream. Мы даже делали кавер на SunshineOfYourLove. Вторая группа называлась DarkDesires и играла музыку, которую мы сами определяли как «техно-трэш». По ориентирам во главе угла стояли такие группы, как MekongDelta, DreamTheater, Slayer – тяжелая музыка с непростым ритмическим рисунком». Сейчас музыка для Андрея Доманского – просто увлечение: он ездит на концерты, собирает виниловые пластинки, выписывает музыкальные журналы. А услышать телеведущего в качестве исполнителя можно только на праздничных концертах телеканала «Интер».
  4. Андрей Доманский весил 103 килограмма: «В 25 лет я был толстый. Когда родился сын Василий, я подошел к зеркалу и ужаснулся: «Как отреагирует сынок, когда увидит перед собой такую развалюху?» Занялся спортом и сбросил 30 килограммов. С тех пор держу вес». Даже известному шеф-повару Андрею Дромову не удается откормить своего коллегу на съемках кулинарного проекта «Готовим вместе».
  5. У Андрея 6 детей: Василий, Лада, Василина, Кира, Вера и Артем (сын жены Марины от первого брака). «Мои дети мотивируют меня двигаться вперед, мне хочется дать им самое лучшее, – делится формулой успеха телеведущий. – Я думаю, человек не должен жить по каким-то шаблонам и примерять к себе чьи-то рецепты. Нужно много читать, узнавать новое, путешествовать, обогащаться впечатлениями, насыщаться интересными странами и местами. Пропускать это через себя и оставлять в воспоминаниях все самое красивое, самое теплое и яркое. И, конечно, человек должен работать, чтобы иметь возможность делиться этим с близкими. Вот так я живу, и это, в общем, то, ради чего я живу».
Андрей Доманский с дочками
Андрей Доманский и Андрей Дромов
Андрею Доманскому – 45!
Андрею Доманскому – 45!
Андрею Доманскому – 45!
Андрею Доманскому – 45!

Что касается возраста, то к нему Андрей Доманский относится философски и говорит, что не ощущает количества прожитых лет: «Я, скорее, 20-летний с «надцатилетним» стажем. Пока у человека есть нереализованные желания и планы, на возраст можно внимания не обращать».

Кстати, в ближайшее время у Андрея Доманского появятся еще два важных и юбилейных инфо-повода: в сентябре исполняется 5 лет кулинарной программе «Готовим вместе», которую он ведет с шеф-поваром Андреем Дромовым, и стартует 5 сезон детского талант-шоу «Круче всех», соведущим которого является Андрей Данилевич.

Наша редакция, вместе с командой «Интера», поздравляет Андрея с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, новых вершин, реализации всех планов и никогда не терять вкус к жизни!

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Пресс-релиз
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