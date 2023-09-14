Куди зник після початку війни знаменитий телеведучий із Одеси?

Відомий український телеведучий з Одеси Андрій Доманський, відомий телеглядачам за програмами «Підйом», «Хто проти блондинок?», «Інтуїція», «Фабрика зірок», зник з публічного життя після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну і навіть видалив свої сторінки .

Водночас з ім’ям відомого одесита пов’язано багато скандалів через російську пропаганду в період його роботи на телеканалах. Про які саме інциденти йдеться і куди зник Доманський?

Андрій Доманський: досьє

Андрій Доманський народився 8 серпня 1974 в Одесі. Закінчив Одеський політехнічний університет, здобувши спеціальність інженер-системотехнік, працював за спеціальністю два роки.

1994 року пішов працювати радіоведучим на «Просто Радіо» в Одесі.

З жовтня 2002 Доманського запросили працювати на «Новому каналі» провідним ранкової програми «Підйом». Після цього він реалізував себе у проектах «Весілля за 48 годин», «Тільки правда?», «Хто проти блондинок?», «Володар гори», «Інтуїція», «Світлі голови». Був ведучим «Фабрики зірок» (1 та 3), «Фабрика. Суперфінал» на «Новому каналі».

У жовтні 2010 року перейшов на канал «1+1». Першим проектом стала програма «Шоу на два мільйони», другим – «Мій зможе», в якому він працював у парі з відомою Вірою Брежнєвою.

З 2011 року – постійний ведучий вокального шоу Голос країни, включаючи і нову версію Голос країни. Діти». Також ведучий шоу «Чорт ведучого», «Вишка».

З вересня 2012 року – також ведучий шоу «Згадати все» на російському каналі ТВ3.

З січня 2014-го по 2022 рік працював на телеканалі «Інтер», був провідним проектом: кулінарного шоу «Сусід на обід» та вокального талант-шоу «Ментор», кулінарного шоу «Готуємо разом».

Чим оскандалився Андрій Доманський

У травні 2018 року у мережу виклали запис концерту до свята 9 травня телеканалу «Інтер». Мало того, що вже після анексії Криму і початку війни на Донбасі концерт був повністю побудований на пропагандистських кремлівських наративах, так Доманський ще й відзначився скандальною заявою про «українських фашистів».

«Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просочений кров’ю наших співвітчизників», – ці слова ведучий вимовив, стоячи на тлі величезної червоної зірки з серпом та молотом.

Сам захід, а також слова Доманського викликали обурення суспільства. Вранці 9 травня кілька десятків представників партії «Національний корпус» та організації «Національні дружини» прийшли під стіни будівлі телеканалу «Інтер» у Києві та вимагали позбавити канал ліцензії через «антиукраїнську редакційну політику».

На початку квітня 2021 року стало відомо, що Андрія Доманського запросили провести закриття улюбленого фестивалю Лукашенка «Слов’янський базар» у Вітебську. Він мав замінити Тимура Мірошниченка, який був ведучим цього фестивалю 10 років поспіль, але публічно відмовився їхати того року з політичних мотивів. Але після громадського резонансу Доманський відмовився від запрошення.

«Шановні білоруси! Я не їду на Слов’янський базар! Вимушений був закрити коментарі через величезний потік як адекватних, так і агресивних повідомлень. Хочу окремо подякувати людям, які, незважаючи на емоції, висловлювали свою точку зору у поважній формі… Мою кандидатуру справді розглядали як ведучий, але офіційної згоди з мого боку немає, і не буде», – написав тоді телеведучий у своєму Instagram.

Андрій Доманський під час війни

Після повномасштабного вторгнення, у квітні 2022 року, Доманський записав звернення українською мовою, де хвалив волонтерів благодійного фонду. Показово, що в цьому зверненні він вимовляв слова «полуниця» та «паляниця», очевидно, бажаючи таким чином закріпити за собою статус українця.

Проте українці у щирість «перевзутого» патріота не повірили і нагадали про проросійські погляди, озвучені ним упродовж попередніх років кар’єри.

«Якщо в людей пам’ять як у акваріумної рибки, то i доманського можна вважати патріотом. Але ця цинічна потвора роками пропагувала на інтері рузькiй мір», – йшлося в одному з коментарів під роликом.

Після цього знаменитість пішов з соцмереж, і на даний момент ні в Instagram, ні в Facebook його сторінок не знайти. Ймовірно, таким чином ведучий вирішив позбавити себе хейту, який посипався на його адресу через «перевзуття».

Де зараз знаходиться Доманський – невідомо.

Тим часом на YouTube-каналі «Готовим разом» (проект, який Доманський вів на «Інтері») продовжують виходити нові відеорецепти, що цікаво російською мовою.

Останнє зараз велике інтерв’ю Доманський дав у 2021 році. Інтерв’юером стала його колега Анастасія Даугуле, яка також брала участь у скандальному концерті «Інтера» з нагоди 9 травня. Розмова тривалістю трохи менше години вийшла компліментарною, і політичні теми співрозмовники не торкалися.

Раніше «Одеське життя» розповідала, що колишня українська телеведуча-зрадниця Регіна Тодоренко знайшла нову роботу на російському телебаченні, а також про те, що у скандального автора логотипу Одеси конфіскували майно.

Джерела: LIGA.net та Тhe Lime, фото: LIGA.net, Gazeta.ua, МедіаНяня