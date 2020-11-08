Кто из детей имеет право на пенсию в Украине?

Один из видов государственных социальных выплат — пенсия по потере кормильца. Получать подобные выплаты имеют право недееспособные члены семьи. Одна из таких категорий — дети кормильца. Выплаты зависят от того, был ли у умершего страховой стаж, а также от заработка кормильца.

Кому назначается пенсия по потере кормильца?

Согласно законодательству, пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его содержании, при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа, который был бы необходим ему для назначения пенсии по III-й группе инвалидности (от 1 до 15 лет в зависимости от возраста, в котором наступила смерть кормильца).

Сколько должно быть страхового стажа у кормильца?

До 23 лет включительно – 1 год.

От 24 до 26 лет включительно – 2 года.

От 27 до 28 лет включительно – 3 года.

От 29 до 31 года включительно – 4 года.

От 32 до 33 лет включительно – 5 лет.

От 34 до 35 лет включительно – 6 лет.

От 36 до 37 лет включительно – 7 лет.

От 38 до 39 лет включительно – 8 лет.

От 40 до 42 лет включительно – 9 лет.

От 43 до 45 лет включительно – 10 лет.

От 46 до 48 лет включительно – 11 лет.

От 49 до 51 года включительно – 12 лет.

От 52 до 55 лет включительно – 13 лет.

От 56 до 59 лет включительно – 14 лет.

Виды выплат на ребенка

Пенсия ребенку по утере кормильца бывает следующих разновидностей:

Страховая/трудовая. Назначается для компенсации нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц заработной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц.

Назначается для компенсации нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц заработной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц. Социальная. Назначается в случае полного отсутствия страхового стажа. В случае, когда у умершего нет соответствующего опыта работы.

Назначается в случае полного отсутствия страхового стажа. В случае, когда у умершего нет соответствующего опыта работы. Государственная. Рассчитана на определенные категории лиц (военных, ликвидаторов ЧАЭС, госслужащих, участников ВОВ, космонавтов).

Условия для получения пенсии

Нетрудоспособными членами семьи являются дети умершего кормильца (в том числе дети, родившиеся до истечения 10 месяцев со дня смерти кормильца), не достигшие 18 лет или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет. Кроме того, дети, которые учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях системы общего среднего образования, а также в профессионально-технических, высших учебных заведениях, имеют право на пенсию до окончания учебных заведений, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет.

В соответствии со статьей 37 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсия в связи с потерей кормильца на одного нетрудоспособного члена семьи назначается в размере 50% пенсии по возрасту умершего кормильца.

Пенсия в случае смерти участников «Революции Достоинства»

В случае смерти пенсионера вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21.11.2013-го по 21.02.2014 год, пенсия назначается независимо от продолжительности страхового стажа. А детям таких граждан – независимо от того, были ли они на иждивении кормильца.