Одесским четырехлапым передали теплые подарки (фото)

Об этом сообщила Общественная организация Animal SOS.

Перед Рождеством всеукраинский Фонд Save Pets of Ukraine привез одесским волонтерам Animal SOS Odessa теплые будки для подопечных животных, которые волонтеры распределили по приютам Одессы и области.

Будки получат приюты «Четыре лапы», «Котики Лузановки», «Дом старичков», «Приют хвостатой банды», Furry Pets, «Получи друга» и другие зоозащитные организации.

«Спасибо всем, кто помогает животным выжить во время войны, кто отдает свои силы и сердце, чтобы защитить беззащитных и бездомных собак и котиков! Вместе мы сила, которая меняет мир к лучшему», — заявили зоозащитники.

Тысячи домашних любимцев потеряли свои дома из-за войны в Украине. По всей стране приюты для животных переполнены, в том числе и в Одессе. Так что если вы давно мечтали о домашнем любимце или готовы помочь волонтерам, сейчас самое время. «Одесская жизнь» подготовила список приютов, которые нуждаются в поддержке.