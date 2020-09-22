Кто метит в мэры Одессы: горожанам готовят большой выбор кандидатов

Выборы не за горами — уже 25 октября. А значит, набирает обороты и избирательная кампания. Все больше политиков изъявляют желание испытать свои силы и авторитет в гонке кандидатов за мэрское кресло. Судя по всему, в бюллетене у одесситов может быть порядка двух десятков имен на выбор. Расскажем, кто же метит в мэры Одессы.

Парад партийных съездов

Минувшие выходные и последняя неделя стали временем для проведения съездов и собраний политических партий. Все они разной направленности, с разными лозунгами и целями. Но объединяет эти политические силы одно: они хотят, чтобы именно их кандидат стал руководить Одессой. А потому главным на всех партсобраниях стало выдвижение своего представителя и утверждение партийного списка на предстоящее голосование.

Не обошлось без инцидентов. На съезде ОПЗЖ задержали 50 человек, у которых изъяли дубинки, ножи и газовые баллончики. В целом одесская полиция с момента старта кампании зафиксировала уже 21 заявление из-за нарушений избирательного законодательства.

Но процесс идет. Так, Одесская городская территориальная комиссия зарегистрировала первых кандидатов на пост мэра. «Первопроходцами» стали активист Михаил Кузаконь и ливанец-«куликовец» Морис Ибрагим.

Кандидаты в мэры Одессы: кто и от кого?

Итак, до 24 сентября — время для официального выдвижения кандидатов на участие в местных выборах. До 2 октября комиссии должны обнародовать все сведения о регистрации кандидатов. Тогда и станет ясно, каким мы увидим бюллетень в день голосования. А пока мы собрали для читателей список тех, кого выдвинули партии, кто самостоятельно объявил о своем участии в мэрской гонке.

Геннадий Труханов («Доверяй делам») — действующий мэр Одессы.

Олег Филимонов («Слуга народа») — юморист, ведущий «Джентльмен-шоу», «Камера смеха» и «Маски-шоу». Выступал в составе команды КВН «Одесские джентльмены».

Эдуард Гурвиц («Блок Эдуарда Гурвица») — мэр Одессы с 1994 по 1998 и с 2005 по 2010 годы. Избирательные кампании в 2010 и 2015 годах оказались для него провальными.

Николай Скорик («Оппозиционная платформа — За Жизнь») — действующий депутат Верховной Рады. С ноября 2013 по март 2014 года руководил Одесской облгосадминистрацией и областной ячейкой «Партии регионов».

Наталья Делиева («Голос») — глава Ассоциации женщин Украины «Дiя». Является супругой Льва Делиева — брата Георгия Делиева. Ранее была директором театра «Маски Шоу» и «Дома клоунов» в Одессе.

Петр Обухов («Европейская солидарность») — урбанист и предприниматель. Один из создателей городского интернет-СМИ «Думская», службы такси «Бонд».

Сергей Кивалов (Украинская морская партия) — бывший нардеп, президент Одесской юридической академии.

Сергей Калинчук («За майбутнє») — врач-хирург, кандидат медицинских наук. Экс-начальник управления здравоохранения Одесского городского совета (2011-2012 гг.), бывший заместитель председателя Одесской облгосадминистрации (2013-2015 гг.).

Георгий Селянин («Батьківщина») — был депутатом Одесского городского совета созывов 1998, 2006 и 2010 гг.

Максим Болдин («Перемога Пальчевського») — адвокат, руководил юридическим департаментом Одесского горсовета. СМИ называли его «юристом Гурвица».

Евгений Червоненко («Наш край») — бывший министр транспорта Украины. Также был руководителем системы госрезерва, и главой Запорожской областной администрации.

Олег Михайлик (самовыдвиженец) — активист, борец с незаконной застройкой побережья, журналист.

Михаил Кузаконь (самовыдвиженец) — активист, экс-начальник КП «СМЭП». Часто выступает против действующего мэра Геннадия Труханова.

Морис Ибрагим (самовыдвиженец) — активист. Представитель движения «Куликово поле».