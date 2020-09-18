Появился еще один кандидат на пост мэра Одессы

5 сентября в Украине официально стартовала избирательная кампания в местные органы власти. 25 октября мы будем выбирать мэра Одессы. Мы решили не ждать многословных обещаний от претендентов на этот ответственный пост, а самим выдвинуть требования к новому мэру. Наша редакция проанализировала городские проблемы и вместе с вами, наши уважаемые читатели, составила список из 10 самых популярных требований к градоначальнику. Теперь мы сформулируем вопросы, которые постараемся задать каждому кандидату на пост городского головы Одессы. Посмотрим, что они нам ответят.

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