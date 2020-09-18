Появился еще один кандидат на пост мэра Одессы

Одесская региональная организация политической партии «Перемога Пальчевського» провела партийную конференцию, на которой выдвинула кандидата на должность городского головы.
Им стал адвокат Максим Болдин.
Напомним, местные выборы пройдут 25 октября.
Напомним, правящая партия “Слуга народа” выдвинула кандидатом в мэры Одессы артиста Олега Филимонова.
Напомним, что читатели “Одесской жизни” уже задали множество вопросов претендентам на пост городского головы, мы их зададим непосредственно кандидатам.