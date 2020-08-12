Партия “Голос” выдвинула своего кандидата в мэры Одессы (фото)

Партия “Голос” выдвинула собственного кандидата в мэры Одессы. Имя претендента назвали на партийном съезде в Киеве.

Кандидатом стала известная одесситка, продюсер Наталья Делиева.

Об этом она сама объявила, выступая на съезде партии “Голос” 11 августа.

“Еще месяц назад я и не думала, что я могу стоять тут (на съезде – ред.) как глава парламентской партии “Голос” в Одесской области. А еще сейчас я кандидат на пост главы города Одесса”, – сказала Наталья.

Ее большое интервью для читателей “Одесской жизни” – ЗДЕСЬ.

Наталия Делиева — директор театров «Маски Шоу» и «Дом клоунов», продюсер Международного фестиваля клоунов и мимов «Комедиада», президент фестиваля «Рыжий город», председателя общественной организации «Асоціація жінок України «Дія» и директора Первого благотворительного театрального фонда.

Муж Натальи – звукорежиссер “Масок” Лев Делиев – брат народного артиста Георгия Делиева.

Ранее в “Слуге народа” не исключили, что могут выдвинуть кандидатом на пост мэра Одессы заслуженного артиста Украины Олега Филимонова.