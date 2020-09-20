Выборы мэра Одессы: стали известны имена еще нескольких кандидатов

Политические партии продолжают выдвигать кандидатов в мэры Одессы. Так, стали известны имена еще нескольких кандидатов.
Партия “Блок Гурвица” выдвинула в кандидаты Эдуарда Гурвица, бывшего мэра Одессы. Решение принял съезд этой политсилы.
От партии “Наш край”, как решил ее съезд, будет баллотироваться экс-губернатор Запорожской области и бывший министр транспорта Евгений Червоненко.
От партии “Батькивщина” кандидатом в мэры стал Георгий Селянин, экс-депутат горсовета Одессы.
Ранее сообщалось о таких кандидатах:
Олег Филимонов, Слуга народа
Геннадий Труханов, Доверяй делам
Максим Болдин, Перемога Пальчевского
Наталья Делиева, Голос