После конфликта на съезде ОПЗЖ в Совиньоне задержали 50 человек с ножами и дубинками

Отель “Wall Street by Ribas” на Вице-адмирала Жукова, 12, будет закрыт по решению суда. Его владелец Ваган Симонян занял помещения, которые на 50% принадлежат другому собственнику, и отказался выплачивать. Теперь отель закроют до окончания судебного разбирательства. Сегодня утром владельцу уже вручили решение суда исполнители. Отель должны закрыть.

Поздно вечером в воскресенье, 21 июня на парковке около ЖК «Радужный» в поселке Таирова местные жители повздорили из-за неправильно припаркованной машины. Скандал перерос в драку, которую из окна увидел сотрудник полиции. Он живет в этом ЖК. Он вышел разнять драчунов, однако и сам получил несколько ударов. Кто-то к тому же распылил газ из баллончика.

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