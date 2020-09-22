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После конфликта на съезде ОПЗЖ в Совиньоне задержали 50 человек с ножами и дубинками

После конфликта на съезде ОПЗЖ в Совиньоне задержали 50 человек с ножами и дубинками

Во время собрания представителей ОПЗЖ в поселке Совиньон между противниками и сторонниками партии. После вмешательства полиции стычки были прекращены. Задержаны 50 человек.

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У участников стычки изъяли дубинки, ножи и газовые балончики. Сейчас задержанные находятся в Таировском отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.263 Уголовного кодекса Украины (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения). Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одессской области.

Фото: пресс-служба Нацполиции в Одессской области

Ранее сообщалось, что съезд партии ОПЗЖ выдвинул на пост мэра Одессы своего кандидата.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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