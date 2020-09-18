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Теперь официально: мэр Одессы Труханов идет на новый срок

Теперь официально: мэр Одессы Труханов идет на новый срок

Мэр Одессы Геннадий Труханов будет баллотироваться на новый срок на предстоящих выборах городского головы. 

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Он станет кандидатом от партии “Доверяй делам”. Об этом Труханов сам сообщил в Фейсбук.

Выборы состоятся 25 октября.

Геннадий Труханов впервые стал мэром Одессы на внеочередных выборах в мае 2014 года. В октябре 2015 года был переизбран на должность городского головы Одессы.

Напомним, правящая партия “Слуга народа” выдвинула кандидатом в мэры Одессы артиста Олега Филимонова.

Напомним, что читатели “Одесской жизни” уже задали множество вопросов претендентам на пост городского головы, мы их зададим непосредственно кандидатам.

Фото: Геннадий Труханов, Фейсбук

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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