Теперь официально: мэр Одессы Труханов идет на новый срок

Мэр Одессы Геннадий Труханов будет баллотироваться на новый срок на предстоящих выборах городского головы.

Он станет кандидатом от партии “Доверяй делам”. Об этом Труханов сам сообщил в Фейсбук.

Выборы состоятся 25 октября.

Геннадий Труханов впервые стал мэром Одессы на внеочередных выборах в мае 2014 года. В октябре 2015 года был переизбран на должность городского головы Одессы.

Напомним, правящая партия “Слуга народа” выдвинула кандидатом в мэры Одессы артиста Олега Филимонова.

Напомним, что читатели “Одесской жизни” уже задали множество вопросов претендентам на пост городского головы, мы их зададим непосредственно кандидатам.

Фото: Геннадий Труханов, Фейсбук