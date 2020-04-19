fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Кто имеет право на перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

Кто имеет право на перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

Многие пенсионеры вынуждены на пенсии работать. При этом официально трудоустроенные имеют право на перерасчет пенсий с учетом новоприобретенного стажа. Уже третий год подряд такой перерасчет производится автоматически – без личного участия пенсионеров. Кому пересчитали пенсии с 1 апреля и какую надбавку в итоге начислили?

Право на пересчет имеют лица, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии:

  • продолжают работать и имеют не менее 24 месяцев страхового стажа – независимо от перерывов в работе;
  • продолжают работать и имеют меньше 24 месяцев страхового стажа (в таком случае перерасчет проводится не раньше чем через два года с даты обращения за назначением или предыдущим перерасчетом пенсии).

В Пенсионном фонде уточнили, что перерасчет пенсий провели по данным системы персонифицированного учета – с учетом страхового стажа, приобретенного включительно по февраль 2020 года. При этом был избран более выгодный для пенсионера вариант:

– перерасчет пенсии с учетом только страхового стажа;

– перерасчет пенсии с учетом страхового стажа и заработной платы.

Перерасчету подлежали пенсии по возрасту и по инвалидности в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, такой пересчет производится только при достижении общепринятого пенсионного возраста.

Средний размер повышения составил около 170 гривен, но это не означает, что такую сумму получит каждый. У кого-то прибавка может составить 156 гривен, а у кого-то – 174 гривни. Все зависит от количества имеющегося стажа и заработной платы работающего пенсионера.

 

Факт!

2,6 млн. украинцев работают на пенсии.

Фото: 24 канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить