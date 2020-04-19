Кто имеет право на перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

Многие пенсионеры вынуждены на пенсии работать. При этом официально трудоустроенные имеют право на перерасчет пенсий с учетом новоприобретенного стажа. Уже третий год подряд такой перерасчет производится автоматически – без личного участия пенсионеров. Кому пересчитали пенсии с 1 апреля и какую надбавку в итоге начислили?

Право на пересчет имеют лица, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии:

продолжают работать и имеют не менее 24 месяцев страхового стажа – независимо от перерывов в работе;

продолжают работать и имеют меньше 24 месяцев страхового стажа (в таком случае перерасчет проводится не раньше чем через два года с даты обращения за назначением или предыдущим перерасчетом пенсии).

В Пенсионном фонде уточнили, что перерасчет пенсий провели по данным системы персонифицированного учета – с учетом страхового стажа, приобретенного включительно по февраль 2020 года. При этом был избран более выгодный для пенсионера вариант:

– перерасчет пенсии с учетом только страхового стажа;

– перерасчет пенсии с учетом страхового стажа и заработной платы.

Перерасчету подлежали пенсии по возрасту и по инвалидности в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, такой пересчет производится только при достижении общепринятого пенсионного возраста.

Средний размер повышения составил около 170 гривен, но это не означает, что такую сумму получит каждый. У кого-то прибавка может составить 156 гривен, а у кого-то – 174 гривни. Все зависит от количества имеющегося стажа и заработной платы работающего пенсионера.

Факт!

2,6 млн. украинцев работают на пенсии.

Фото: 24 канал

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