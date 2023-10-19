Хто платитиме за світло більше з 1 листопада?

Як розповіли у компанії Yasno, вже з наступного місяця світло подорожчає для непобутових споживачів. Тарифи для них коригуються щомісяця відповідно до постанови Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Тарифи на електроенергію для непобутових споживачів з 1 листопада

Електроенергія для зазначених категорій подорожчає в такий спосіб.

Для малих непобутових споживачів, підключених до мереж ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі»:

I клас напруги – 638,618 грн;

ІІ клас напруги – 704,870 грн.

Для малих непобутових споживачів, підключених до мереж ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі»:

I клас напруги – 661,579 грн;

ІІ клас напруги – 790,888 грн.

Для малих непобутових споживачів, які підключені до мереж ПАТ «Укрзалізниця»:

I клас напруги – 668,960 грн;

ІІ клас напруги – 843,449 грн.

У компанії також зазначають: якщо хтось із клієнтів цурається зазначених тарифів, вони можуть розірвати договори.

Що буде з тарифами на світ для побутових споживачів

Нагадаємо, США порекомендували українському уряду лібералізувати тарифи на світло та газ. Це означає, що зазначені комунальні послуги мають надаватись населенню за ринковою вартістю. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович уже заявила про готовність влади переглянути ціни, а найуразливішим категоріям населення – забезпечити субсидії.

Як відомо, США надає Україні багатомільярдну допомогу, зокрема військову. Натомість вони вимагають провести реформи.

З 1 червня 2023 року тариф на електрику для населення було підвищено з 1,44 та 1,68 грн до 2,64 грн за кіловат-годину.

Заощаджувати на рахунках за світло українці можуть, встановивши двозонний лічильник. Так, з ним можна використовувати електроенергію вдвічі дешевше на ніч. Кіловати, спожиті в період з 23:00 до 7:00, будуть оплачуватись не по 2,64 гривні, а по 1,32 гривні.

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Джерело: today.ua, фото zn.ua