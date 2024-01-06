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Водохреща в Одесі: як проходили традиційні купання (фоторепортаж)

Водохреща в Одесі: як проходили традиційні купання (фоторепортаж)

Ще рік тому цей суботній день був би різдвяним Святвечіром, але, згідно з введеним в Україні новоюліснським календарем, 6 січня 2024 року Православна церква України відзначає велике свято – Хрещення Господнє.

І за традицією, що склалася, сьогодні в Одесі пройшли хрещенські купання.

Нагадаємо, офіційно занурюватися в море одеситам дозволили тільки на Ланжероні. Тут встановили намети для обігріву, також щоб уникнути непередбачених ситуацій на місці чергують рятувальники та водолази.

На Ланжероне в день Крещения
Одесский пляж, Крещение
Крещенские купания в Одессе
Крещенские купания в Одессе, 6 января 2023
Спасатели на одесском пляже
Крещенские купания
Одесситы купаются в море на Крещение

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При цьому, як можна помітити на фото, які зробив кореспондент «Одеського життя», який побував на місці, на відміну від минулих років, особливої масовості на одеському пляжі не спостерігалося. Можливо, це пов’язано з тим, що ще не всi звикли до «нового стилю» церковних свят.

Купання продовжаться до вечора.

Спасатель и купальщики
Одесский пляж в день Крещения
Одесситы купаются в море
на Ланжероне, 6 января 2024
Море в Одессе, 6 января 2024
На Ланжероне в день Крещения
Море в Одессе на Крещение
Крещенские купания в Одессе, палатка

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