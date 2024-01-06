Водохреща в Одесі: як проходили традиційні купання (фоторепортаж)

І за традицією, що склалася, сьогодні в Одесі пройшли хрещенські купання.

Нагадаємо, офіційно занурюватися в море одеситам дозволили тільки на Ланжероні. Тут встановили намети для обігріву, також щоб уникнути непередбачених ситуацій на місці чергують рятувальники та водолази.

При цьому, як можна помітити на фото, які зробив кореспондент «Одеського життя», який побував на місці, на відміну від минулих років, особливої масовості на одеському пляжі не спостерігалося. Можливо, це пов’язано з тим, що ще не всi звикли до «нового стилю» церковних свят.

Купання продовжаться до вечора.