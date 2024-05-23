Красота, экономика и сельское хозяйство: какие профессии выбрали абитуриенты юга Украины

Кто-то — в колледж, кто-то — в поле

Еще со школьной скамьи я мечтала стать журналистом. Поступила в соответствующий вуз, и вот уже четверть века совершенствуюсь на массмедийной ниве. Сегодня, к сожалению, таких примеров немного.

Причин этому несколько. Первая — дорогое качественное образование в ВУЗах. Как следствие, абитуриенты выбирают то, что дешевле, а не то, что им бы хотелось. Вторая проблема — это отсутствие профессиональной ориентации у старшеклассников и, соответственно, непонимание, куда идти после окончания школы, а чаще всего и нежелание что-то делать и к чему-то стремиться. Сегодня добавилась еще и третья причина — война в стране. Родители просто боятся отпускать детей на учебу в большие города. Безопасность важнее наличия высшего образования.

Так вот, заинтересовавшись тем, в какие ВУЗы поступать сегодня собирается молодежь из южных районов области, я задала этот вопрос юношам и девушкам. В результате вырисовалась такая статистика.

40% учеников остановили свой выбор на колледжах, где собираются осваивать специальности из бьюти-сферы, экономики и сельского хозяйства;

30% из опрошенных абитуриентов будут поступать в вузы, 5 из них — в вузы других стран;

20% старшеклассников на данный момент все еще не определились;

10% вполне удовлетворит получение аттестата зрелости. Молодые люди — обычно это жители сельской местности — решили направить свои усилия на выполнение сельскохозяйственных работ. Такая работа в селе есть всегда, поэтому те, кто не боится физического труда и не мечтает покорять научные высоты, после окончания школы готовы записаться в трудовые бригады, членами которых и так уже являются, приобщаясь к работе в свободное от уроков время.

Кого ищут работодатели?

Что касается специальностей, которые выбирают будущие студенты, то среди них лидируют логистическое, юридическое и IT-направления. Также очень много желающих получить педагогическое и психологическое образование.

Заодно — возможно, это кому-то пригодится в качестве подсказки — хочу обратить внимание на самые популярные специальности на рынке труда сегодня.

Наиболее востребованными являются менеджеры. После них идут программисты, разработчики, веб-дизайнеры, иллюстраторы. Востребованы профессии педагога, архитектора, строителя, дизайнера, стилиста. В список популярных входят специалисты — медработники и финансовые аналитики.

Кому государство оплатит обучение?

Для тех, кто все же мечтает учиться в высших учебных заведениях, но нуждается в альтернативных источниках финансирования, правительство приняло в первом чтении закон, согласно которому в новом учебном году могут начать выдавать гранты на получение высшего образования. Государственный заказ при этом сохранится, но будет переориентирован на определенные профессии. Новая система, как считают в правительстве, которое инициировало изменения, будет способствовать более целевому и справедливому распределению бюджетных средств.

Эти изменения предусмотрены в правительственном законопроекте №10399 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно финансирования получения высшего образования и предоставления государственной целевой поддержки его соискателям», который 20 марта был принят Верховной Радой в первом чтении. Как надеются в Министерстве образования и науки, новая система начнет работать уже с сентября 2024-го.

Так, государство будет оплачивать 100% расходов на подготовку специалистов, в которых есть общественная потребность — это сферы безопасности и обороны, государственного сектора, медицины, педагогики и тому подобное.

Тем, кто будет учиться на «бюджете», будут обеспечивать первое рабочее место — контракт по трудоустройству будет подписываться после 50% срока обучения (если студенту не понравится место работы, он может продолжить обучение на контрактной основе). После подписания контракта студенту будет повышена стипендия — до размера минимальной зарплаты.

Объем госзаказа ежегодно будет определяться Министерством экономики в соответствии с потребностями государства. От потребностей в разных специальностях и будет зависеть количество бюджетных мест.

Кроме этого, законопроект предусматривает введение системы образовательных грантов для обучения в вузах — студенты смогут получить от государства деньги и направить их в желаемый университет. Таким образом, учебные заведения будут конкурировать за абитуриентов.

Сумма гранта будет зависеть от результатов ВНО или мультипредметного теста (минимум 150 баллов по двум предметам) с корректировкой на коэффициент специальности. По подсчетам Министерства образования, размер гранта может составлять от 15 до 50 тысяч гривен (сумма будет индексироваться в зависимости от инфляции).

Наиболее способные абитуриенты получат грант, который будет покрывать всю стоимость обучения, для других будет действовать механизм софинансирования — часть обучения придется оплатить самому, но в таком случае студент сможет воспользоваться льготными кредитами в государственных банках.

Гранты будут предоставляться студентам, которые учатся на дневной форме обучения, на четыре года. Если студента отчислят, он потеряет грант, но возвращать использованные средства не нужно.

Одним словом, возможности все-таки есть. Важно лишь пробудить желание их реализовывать. И в этом очень важна роль родителей и педагогов. Именно они должны помочь молодежи выбрать правильный путь к их счастливому будущему.