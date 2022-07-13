Как поступить в вуз в этом году: новые правила

В этом году в связи с военным положением изменилась форма подачи заявлений, тестирования, а также расширился список льготных категорий абитуриентов. Как же можно поступить в вузы в условиях военного времени?

Отвечаем на самые актуальные вопросы абитуриентов

Война в Украине затронула все стороны нашей жизни, но, несмотря на это, вступительная кампания уже стартовала. В этом году в связи с военным положением изменилась форма подачи заявлений, тестирования, а также расширился список льготных категорий абитуриентов. Как же можно поступить в вузы в условиях военного времени?

Что такое Национальный мультипредметный тест?

В этом году из-за военных действий в правилах приема произошли изменения. Министерство образования и науки утвердило новый Порядок приема на обучение для получения высшего образования. Это Национальный мультипредметный тест (НМТ). Но можно будет использовать и результаты ВНО 2019-2021 годов.

— Мультипредметные тесты будут включать три предмета — украинский язык, математику и историю Украины. Эта система единая для всех специальностей, как технических, так и гуманитарных, — рассказала директор Центра приема на обучение Одесской национальной академии пищевых технологий Марьяна Кашкано.

Каждый блок будет содержать по 20 заданий, и выполнить их все нужно будет за 120 минут. Абитуриент получит за каждый блок определенное количество баллов.

В зависимости от профилирующей специальности — гуманитарной или технической — будут оцениваться результаты каждого блока. Для поступления на инженерные специальности важнее будет результат по математике, на гуманитарные — по истории Украины. А вот пороговых баллов при оценке знаний в этом году не будет.

Кроме того, абитуриент сможет подать заявку на участие в дополнительной или специальной сессии.

— Это хорошее нововведение для абитуриентов. В предыдущие годы, когда было ВНО, дополнительных сессий не было. Если абитуриент не успел зарегистрироваться на основную сессию, то у него будет возможность сдать тест позже. Дополнительную сессию абитуриенты будут сдавать в августе, а специальную — в сентябре, — объясняет Марьяна Анатольевна. — Для тех, кто по какой-то причине не сдал тест, министерство предусмотрело возможность поступить — например, мы можем зачислить таких абитуриентов на специальности, «яким надається особлива підтримка держави».

Государство оказывает особую поддержку более пятидесяти специальностям, но они есть не в каждом вузе. Их список ежегодно обновляется Министерством образования и науки.

Как зарегистрироваться в электронном кабинете?

В этом году абитуриент может подать до 20 заявлений в разные учебные заведения, но для поступления на бюджет их количество должно быть не больше пяти. Однако прежде чем подавать документы, абитуриент должен зарегистрироваться и создать личный электронный кабинет. Его нужно «привязать» к своей электронной почте.

Если у абитуриента есть несколько сертификатов ВНО или национального мультипредметного теста (НМТ), то достаточно указать данные только одного из них. При регистрации без сертификата нужно указать номер документа, удостоверяющего личность, по которому абитуриент получал документ об образовании. Это может быть свидетельство о рождении или паспорт.

После регистрации — с 29 июля можно будет подавать электронные заявления в вузы.

Куда обращаться?

Информацию о регистрации также можно получить на сайте: vstup.edbo.gov.ua.

Если возникли вопросы или трудности с регистрацией, можно обратиться на горячие телефонные линии: (044) 290-18-13; (067) 551-24-74; (093) 342-38-63; (095) 281-13-54. Консультации можно получить с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00, и в субботу и воскресенье с 9.00 до 15.00.

Также вам помогут, если вы обратитесь по электронному адресу: vstup@inforesurs.gov.ua или в мессенджеры Вайбер: @INFORESURS, Телеграм: @inforesurs_gov_ua_bot.

Когда и как подавать документы?

Сроки приема документов отличаются для каждого вуза. Подавать их абитуриент должен только через личный электронный кабинет, так как его данные должны быть внесены в единую базу абитуриентов.

Если претендент имеет право на льготы, то после регистрации в электронном кабинете он должен обратиться в приемную комиссию выбранного вуза или ближайшее учебное заведение и предъявить документы, подтверждающие его право на льготы. Там внесут эти документы в соответствующую базу, чтобы абитуриент мог воспользоваться своим преимуществом при поступлении.

Кто имеет право на льготы и особые условия?

Для абитуриентов с инвалидностью вследствие войны, проживающих на оккупированных территориях, и чернобыльцев собеседование может проводиться дистанционно.

Также особый порядок поступления предусмотрен для переселенцев и тех, кто выехал за границу.

— Для переселенцев есть специальные условия поступления. Особенно это касается тех, кто приехал с временно оккупированных территорий либо из мест, где проходят активные боевые действия. Сейчас список таких территорий расширяется и обновляется. Согласно ему, эти граждане будут иметь льготы при поступлении. Также у них есть право на бюджетную квоту.

Что касается абитуриентов, находящихся за пределами Украины, то они получили возможность сдавать НМТ за рубежом. Более 30 стран включены в реестр территорий, где абитуриент может сдать НМТ. После этого нужно дистанционно создать кабинет и подать заявление. Если абитуриент, который находится за рубежом, не может или не хочет сдавать НМТ, он также может подать заявление, но только на контракт, — объяснила Марьяна Кашкано.

Что такое мотивационные письма?

В этом году абитуриентам, поступающим в любой вуз страны, нужно будет написать мотивационное письмо. Это эссе, в котором нужно пояснить, почему абитуриент выбрал конкретный вуз и конкретную специальность. Также в этом письме можно рассказать о том, что претендент сделал для того, чтобы больше узнать о будущей специальности, какой была его успеваемость в этой области, есть ли подходящие навыки, увлечения, какие имеет личные качества. Требования к содержанию мотивационного письма есть в правилах на сайте вузов.

Если абитуриент подает документы в разные учебные заведения, мотивационные письма должны отличаться. Форма письма свободная, а максимальный объем — до 500-1000 слов.

Как будут учиться студенты?

Если позволит обстановка, новый учебный год будет проходить в очном или смешанном формате. Строго дистанционное обучение предусмотрено только в случае ухудшения военной обстановки. Кроме того, все вузы обязаны иметь бомбоубежища.

— Министерство образования рекомендует при оптимальных условиях выходить в очный формат обучения. Мы к нему готовы, у нас есть бомбоубежище, необходимое количество мест, — уверяет Марьяна Кашкано. — Возможно, что это будет смешанный формат, к которому мы также готовы.

Военные действия, безусловно, будут влиять на качество образования и увеличат нагрузку на преподавателей.

— При дистанционном обучении сохранить качество материала полностью не удастся. Особенно на технических и прикладных специальностях. Но при желании самого студента изучать материал, качество можно сохранить, — делится мнением представитель Одесской национальной академии пищевых технологий. — А вот для преподавателей это будет сложный этап, особенно при работе с абитуриентами с оккупированных территорий или теми, кто находится за границей. Будем искать способы, чтобы помочь им поступить быстрее и легче.

Как поступать в одесские вузы?

Индивидуальные собеседования в одесских вузах проводятся с 9 по 16 августа.

 Одесский национальный университет имени Мечникова

Прием документов: для тех, кто проходит собеседование, — с 29 июля по 8 августа, для тех, кто сдает НМТ, — по 23 августа.

 Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Прием документов: для тех, кто проходит собеседование или творческий конкурс, — с 29 июля по 8 августа, для тех, кто сдает НМТ, — до 23 августа.

Творческие конкурсы: на бюджет — до 18 июля, на контракт — с 9 до 16 августа.

 Национальный университет «Одесская морская академия»

Прием документов: с 29 июля по 23 августа, льготники — по 8 августа.

 Одесский национальный экономический университет

Прием документов: для тех, кто проходит собеседование или творческий конкурс, — с 29 июля по 8 августа, для тех, кто сдает НМТ, — до 23 августа.

Творческие конкурсы: по 18 июля.

 Одесский национальный медицинский университет

Прием документов: для тех, кто поступает по результатам НМТ, — с 29 июля по 23 августа, для тех, кто поступает на основе собеседования, — с 29 июля по 8 августа.

 Национальный университет «Одесская политехника»

Прием документов: сроки собеседования и вступительных тестов зависят от специальности. Уточнить это можно на сайте учебного заведения.