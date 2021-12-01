Накопительные пенсия: что хотят изменить в новом законе?

Пока это только проект, однако в правительстве предполагают, что новый закон может быть принят в первом чтении уже до конца этого года. Что в таком случае нас ожидает, как изменится накопительная пенсия?

Каждому откроют индивидуальный счет

В Министерстве финансов уверены, что запуск второго уровня пенсионной системы поможет решить проблему выплаты пенсий и стимулировать экономику. Во втором этапе пенсионной реформы будут участвовать все граждане Украины, которым на тот момент будет меньше 55 лет. Для тех, кому будет больше 55 лет, все останется по-прежнему, и, выйдя на пенсию, они будут получать деньги только по солидарной системе.

Новый этап реформы отличается от существующего положения тем, что отчисления работников на будущую пенсию будут накапливаться на их индивидуальных счетах. Другими словами, большинство трудоспособного населения должно будет откладывать деньги «на старость», а для каждого потенциального пенсионера будет открыт индивидуальный пенсионный счет. При этом пенсионеры по-прежнему будут получать солидарные пенсии. Накопительные пенсии будут выплачиваться дополнительно к солидарным и не повлияют на их размер.

Владелец этих средств сможет передавать их по наследству и даже использовать досрочно, но только в тех случаях, которые будут предусмотрены законодательством. Чтобы эти деньги не «съела» инфляция, накопительный пенсионный фонд будет вкладывать их, к примеру, в акции. Это, в свою очередь, поможет приумножить деньги и получить дополнительную прибыль.

Размер единого взноса не изменится

Предполагается, что второй уровень пенсионной системы стартует в 2023 году и будет проходить в несколько этапов. На каждом из них сумма обязательных отчислений в накопительный фонд будет увеличиваться, а с 2026 года все участники второго уровня смогут самостоятельно выбирать фонд, который будет управлять их пенсионными сбережениями.

В первый год размер взносов на накопительный счет будет составлять один процент от зарплаты. Эти деньги будут брать из единого социального взноса, который составляет 22 процента: один процент пойдет на индивидуальный накопительный счет, а 21 процент — в Пенсионный фонд. Постепенно размер отчислений в накопительный пенсионный фонд станет увеличиваться: через три года он будет составлять полтора процента, а через четыре года — два процента.

Планируется, что, кроме работодателя, такой же взнос на счет будущим пенсионерам станет дополнительно отчислять и государство. Если работник захочет, он и сам сможет класть на свой накопительный счет дополнительные деньги. При этом каждый дополнительный взнос государство также будет удваивать, но в пределах определенного лимита.

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Государство введет систему гарантий

Сначала средства для накопительных пенсий будут находиться в государственном накопительном пенсионном фонде. До 2025 года он будет обязательным и единственным для всех участников второго уровня реформы.С 2026 года потенциальные пенсионеры смогут при желании выбирать себе негосударственный пенсионный фонд для обязательных накоплений.

Все негосударственные фонды будут проходить авторизацию в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В Министерстве финансов считают, что такая модель породит «здоровую конкуренцию»: фонды будут соревноваться, предлагая более высокие инвестиционные доходы. Кроме того, государство собирается ввести систему гарантий сохранности накоплений, вроде той, что существует для депозитов в банках.

По примерным подсчетам, за каждый процент от зарплаты, который государство будет дополнительно переводить на накопительные счета, из бюджета придется заплатить 22 миллиарда гривен. Кроме того, введение накопительных пенсий станет весьма чувствительным для солидарного Пенсионного фонда, так как уменьшит поступления от единого социального взноса. Дефицит Пенсионного фонда финансисты намереваются покрывать за счет налогоплательщиков. Однако каким станет для них налоговое бремя и откуда государство собирается брать деньги на проведение реформы, Министерство финансов не объясняет.

Сколько денег поступит на счет?

Планируется, что в 2023 году на накопительный счет будущего пенсионера будут отчислять два процента от его зарплаты, то есть по одному проценту от работодателя и из бюджета. В 2024 году эта сумма составит три процента, а с 2025 года — четыре процента.

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