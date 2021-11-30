Пенсия станет больше: кому и сколько добавят с 1 декабря?

С 1 декабря состоится второй в этом году перерасчет пенсий в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

Первый перерасчет пенсий проводили летом – в июле. Традиционно мы рассказываем о том, как изменится размер минимальной пенсии, а также другие выплаты, которые зависят от прожиточного минимума.

Кому сделают перерасчет?

Прежде всего перерасчет связан с увеличением размера прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц. С 1 июля размер такого прожиточного минимума составлял 1854 гривни, теперь он увеличивается на 80 гривен и будет составлять 1934 гривни.

Таким же будет и размер минимальной пенсионной выплаты. В результате вырастут самые маленькие пенсии, а также некоторые надбавки, которые привязаны к указанному размеру. Например, надбавки ветеранам войны, пенсии за особые заслуги и некоторые другие (смотрите таблицу на странице 2 «Надбавки к страховым пенсиям» — прим ред.).

Во многих случаях от минимальной пенсии зависит и размер доплаты за сверхнормативный стаж. Но если пенсионер работает и получает обычную пенсию по возрасту, то в его случае при расчете минимальной пенсии и доплаты за сверхнормативный стаж будет применяться старый показатель прожиточного минимума. Перерасчет с учетом актуального, более высокого прожиточного минимума сделают только после увольнения.

От указанного прожиточного минимума зависят не только надбавки, но и минимальные размеры пенсий для отдельных категорий граждан. Например, шахтеры при наличии 15 лет подземного стажа должны получать не менее трех прожиточных минимумов. Пенсии вдовам военных пенсионеров выплачиваются в размере не менее двух прожиточных минимумов. Есть и другие варианты повышений, касающиеся, например, чернобыльцев и инвалидов войны. Вырастет и размер максимальной пенсии, который равняется 10 прожиточным минимумам, то есть максимальная пенсия вырастет на 800 гривен и будет теперь составлять 19340 гривен. Впрочем, этот потолок действует не для всех. Лазейки в законодательстве позволяют некоторым людям получать пенсии свыше указанной суммы.

Минимальная пенсия у всех разная

Вторая часть декабрьского перерасчета связана с увеличением размера минимальной зарплаты. Напомним, что с 2018 года для лиц старше 65 лет при наличии от 30 лет стажа у женщин и от 35 лет у мужчин минимальная пенсия по возрасту составляет 40% минимальной зарплаты. С 1 января размер минимальной зарплаты в Украине составлял 6 тысяч гривен. С 1 декабря минимальная зарплата увеличивается до 6500 гривен. Таким образом, минимальная пенсия для указанной категории граждан вырастет на 200 гривен: была 2400 гривен, а станет 2600 гривен. Работающим пенсионерам такой перерасчет тоже не сделают.

Как всегда, важно понимать, что каждая пенсия рассчитывается индивидуально. Кому-то с 1 декабря строго добавят 80 гривен из-за увеличения минимальной пенсии, кому-то 200 гривен – из-за увеличения минимальной зарплаты, кому-то 800 гривен – как в случае с максимальными пенсиями. Кому-то добавят «копейки» из-за незначительных изменений надбавок, а кто-то и вовсе останется без повышения. Каждый случай нужно разбирать отдельно. Во многом это может зависеть от вида пенсии и от ее составляющих. Путаница теперь может возникать и из-за того, что у разных людей разный размер минимальной пенсии.

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Остановимся только на обычных пенсиях по возрасту:

1934 гривни – размер минимальной пенсионной выплаты, соответствующий утвержденному с 1 декабря 2021 года размеру прожиточного минимума;

– размер минимальной пенсионной выплаты, соответствующий утвержденному с 1 декабря 2021 года размеру прожиточного минимума; 2200 гривен – общий размер пенсии не может быть ниже указанной суммы у лиц со стажем от 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин независимо от возраста (действует с 1 марта 2021 года), а также у лиц с инвалидностью I группы (действует с 1 июля 2021 года);

– общий размер пенсии не может быть ниже указанной суммы у лиц со стажем от 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин независимо от возраста (действует с 1 марта 2021 года), а также у лиц с инвалидностью I группы (действует с 1 июля 2021 года); 2500 гривен – общий размер пенсии не может быть ниже указанной суммы у лиц старше 75 лет при стаже от 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин (действует с 1 октября 2021 года);

– общий размер пенсии не может быть ниже указанной суммы у лиц старше 75 лет при стаже от 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин (действует с 1 октября 2021 года); 2600 гривен – размер минимальной пенсии по возрасту для лиц старше 65 лет при стаже 30 и 35 лет у женщин и мужчин соответственно (40% от минимальной зарплаты, установленной с 1 декабря 2021 года);

– размер минимальной пенсии по возрасту для лиц старше 65 лет при стаже 30 и 35 лет у женщин и мужчин соответственно (40% от минимальной зарплаты, установленной с 1 декабря 2021 года); 2600 гривен – общий размер пенсии не может быть ниже у лиц старше 80 лет со стажем от 20 лет у женщин и от 25 лет у мужчин (действует с 1 апреля 2020 года).

Незаметный перерасчет пенсии: рассмотрим на примере

В завершение приведем распространенный пример того, как пенсию с 1 декабря могут пересчитать, но при этом ее общий размер не изменится.

Женщина родилась в 1945 году. Вышла на пенсию в 2000-м. В этом году ей исполнилось 76 лет. Стаж работы – 28 лет. Зарплата была средняя.

Пенсия с 1 октября 2021 года составляла 2500 гривен, в том числе:

в том числе: предполагаемый основной размер пенсии (стаж, умноженный на зарплату) – 1519 гривен;

доплата до размера минимальной пенсии (до 1854 гривен) – 335 гривен;

доплата за 8 лет сверхнормативного стажа (1519 х 8%) – 121,52 гривни;

надбавка лицам в возрасте 75-79 лет, установленная с 1 октября, – 400 гривен;

доплата до 2500 гривен, так как общий размер пенсии в этом случае не может быть меньше указанной суммы (для женщин в возрасте 75-79 лет при стаже больше 20, но меньше 30 лет) – 124,48 гривни.

Из-за изменения размера прожиточного минимума с 1 декабря меняются некоторые составляющие пенсии, но ее общий размер остается прежним.

Пенсия с 1 декабря 2021 года составляет 2500 гривен, в том числе:

в том числе: предполагаемый основной размер (не меняется) – 1519 гривен;

доплата до размера минимальной пенсии, то есть до 1934 гривен (увеличивается на 80 гривен) – 415 гривен;

доплата за сверхнормативный стаж (не меняется) – 121,52 гривни;

возрастная надбавка (не меняется) – 400 гривен;

доплата до 2500 гривен (уменьшается на 80 гривен) – 44,48 гривни.

Как видим, размер одной доплаты увеличивается и ровно на такую же сумму размер другой доплаты уменьшается. Поэтому общий размер пенсии с 1 декабря в этом примере не меняется. Но, в отличие от многих пенсионеров, у такой женщины была неплохая прибавка к пенсии в октябре, когда устанавливали доплаты лицам старше 75 лет.

Сергей Коробкин

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