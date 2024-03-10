Кому положена пенсия в связи с потерей кормильца?

Пенсия по потере кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, находившимся на его содержании.
По информации Пенсионного фонда, к нетрудоспособным членам семьи относятся, в частности:
- муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет;
- дети до 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет;
- дети, которые учатся – до завершения обучения, но не дольше 23 лет;
- дети-сироты – до 23 лет;
- муж (жена), один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.
Детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были они на его иждивении или нет.
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