Отапливаете дом электричеством? Вам положена компенсация В ближайшее время в Украине потребители, которые используют электричество для отопления своих домов, смогут получить денежные компенсации. Это будет большим подспорьем на фоне повышения тарифов на электроэнергию. ПОДРОБНЕЕ

Свет стал дороже: кому и сколько придется платить? Отмена льготного тарифа на электроэнергию (первые 100 киловатт по 90 копеек за киловатт) ощутимо ударит по карману пенсионеров, которые экономили на каждом киловатте, чтобы вложиться в норму. А что будет с льготными киловаттами на электроотопление и действует ли еще ночной тариф? Вопросов с оплатой за электроэнергию много. Попробуем разобраться в самых актуальных. ПОДРОБНЕЕ

Льготы и субсидии: новые правила уже действуют В конце декабря правительство вынесло постановление, предусматривающее изменения в ряде важных документов. Они касаются предоставления субсидий и льгот, расчета совокупного дохода семьи при назначении государственной помощи, уточнения норм потребления тепловой энергии. Кроме того, новые правила затрагивают сферу отношений льготников и получателей субсидий с «Ощадбанком», а также ряд других серьезных моментов. Возможно, некоторые семьи, у которых ранее не было права на субсидию, теперь смогут ее получать. А это, с учетом сложностей сегодняшнего времени, было бы хорошим подспорьем. ПОДРОБНЕЕ

Налоговые льготы: предпринимателей первой группы освободили от уплаты ЕСВ Физические лица – предприниматели (ФЛП) первой группы за декабрь 2020 года и январь – май 2021 года освобождены от начисления и уплаты единого социального взноса (ЕСВ). ЭТА норма содержится в законе, который Верховная рада приняла 4 декабря 2020 года. ПОДРОБНЕЕ