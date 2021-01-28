В этом году в Украине расширили программу получения субсидий на оплату коммуналки. Но их будут выдавать по новым правилам. Государство ужесточило требования к получателям субсидии. Семьям, претендующим на заветную помощь, нужно соответствовать ряду критериев.
Субсидию не назначат при таких условиях:
- Если общая площадь жилья превышает 120 квадратных метров в многоквартирном доме или 230 квадратных метров – в частном доме.
- Если кто-либо из членов домохозяйства имеет в собственности машину, выпущенную менее пяти лет назад.
- Если в составе семьи есть лица, которые за предыдущих полгода не получали никаких доходов или получали доходы меньше минимальной зарплаты и не платили единый социальный взнос, при этом не учились и не получали никаких пособий от государства (пенсию, соцпомощь и т.д.).
- Если кто-либо из членов домохозяйства в течение года перед обращением за субсидией покупал земельный участок, квартиру или дом, автомобиль, а также какие-либо товары или услуги (кроме медицинских и образовательных) на сумму свыше 50 тысяч гривен.
- Если у домохозяйства на три месяца просрочена оплата коммунальных услуг на сумму свыше 20 необлагаемых минимумов (340 гривен).
- Тем, кто не вернул по требованию органа соцзащиты переплату по предыдущей субсидии.
- Тем, кто имеет задолженность по алиментам свыше трех месяцев (кроме алко- или наркозависимых или заключенных).
Впрочем, даже при наличии этих «противопоказаний» (кроме излишне просторного жилья) жилищная субсидия может быть назначена по решению специальной комиссии. Прежде чем принять такое решение, комиссия приедет домой к заявителю, чтобы разобраться на месте и понять, действительно ли ему нужна помощь от государства.
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