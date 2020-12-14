Когда семья не имеет права на назначение субсидии на общих основаниях, но попала в сложные обстоятельства, субсидия в качестве исключения может назначаться по решению комиссии. В таком случае в заявлении о назначении субсидии необходимо подчеркнуть, что заявление требует отдельного решения местных органов исполнительной власти или образованной ими комиссии.