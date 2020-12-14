Когда семья не имеет права на назначение субсидии на общих основаниях, но попала в сложные обстоятельства, субсидия в качестве исключения может назначаться по решению комиссии. В таком случае в заявлении о назначении субсидии необходимо подчеркнуть, что заявление требует отдельного решения местных органов исполнительной власти или образованной ими комиссии.
Ситуации, когда субсидия может быть назначена как исключение, по решению комиссии:
- если кто-либо из членов семьи в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии совершил покупку или иным законным способом приобрел право собственности на земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство, другие товары долгосрочного потребления или оплатил услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг) на сумму, превышающую 50 тысяч гривен;
- если лицо, обратившееся за назначением субсидии, не зарегистрировано в жилом помещении (доме), но фактически проживает в нем без заключенного договора аренды жилья, и является переселенцем;
- если кто-либо из состава домохозяйства владеет транспортным средством, с даты выпуска которого прошло менее пяти лет;
- если в жилом помещении зарегистрированы нетрудоспособные неработающие лица, проживающие сами, – на норму жилья, которая превышает социальную;
- если в составе домохозяйства количество фактически проживающих
зарегистрированных членов домохозяйства меньше количества членов домохозяйства, зарегистрированных в жилом помещении (доме);
- если в жилом помещении (доме) есть несколько разделенных лицевых счетов (субсидия может быть назначена каждому из таких домохозяйств. При этом в состав различных домохозяйств в пределах одного жилого помещения (дома) не могут входить члены одной семьи);
- если граждане, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, не смогли обратиться за назначением жилищной субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного (неотопительного) сезона.
Решение о назначении (или отказе в назначении) жилищной субсидии принимается комиссией на основании акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства.
Ольга Новикова
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