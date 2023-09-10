Новости Одессы и Одесской области

Кому надо обратиться за назначением субсидии?

Кому надо обратиться за назначением субсидии?

В ближайшее время начнется новый отопительный сезон. Большинству граждан, имеющих право на субсидию, такую помощь назначат автоматически. Однако есть и те, кому обязательно следует обратиться за ее назначением, рассказали в Пенсионном фонде.

В частности, подать заявление на назначение субсидии должны:

  • фактически зарегистрированные в доме лица, не проживающие по этому адресу;
  • лица, проживающие в доме, но не зарегистрированные в нем;
  • переселенцы, получающие жилищную субсидию по адресу, по которому они зарегистрированы как внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • лица, арендующие жилье по договору аренды;
  • лица, имеющие сжиженный газ и твердое топливо – для получения платы за баллонный газ и уголь им нужно обращаться в уполномоченные органы раз в год.

Ранее мы рассказывали, какой нужен доход для получения жилищной субсидии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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