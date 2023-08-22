Жилищные субсидии: как сейчас их назначают и переоформляют

При назначении или переоформлении жилищных субсидий, которыми сейчас занимается Пенсионный фонд, всегда возникает много вопросов. Однако недавно в правительстве нам обещали упростить механизм начисления субсидий. Как сейчас можно получить помощь на оплату коммунальных услуг? На наши вопросы ответила Вера Иванова, специалист Главного управления ПФУ в Одесской области.

— Вера Радиевна, какие документы нужно предоставить для получения субсидии?

— Согласно с Постановлением Кабинета Министров Украины № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» от 21.10.1995 года, для назначения жилищной субсидии гражданин подает заявление и декларацию.

— Если человеку нужно оформить субсидию, но у него нет возможности приехать в отделение ПФУ, у кого есть право на представительство его интересов и может помочь оформить необходимые документы?

— Заявление и декларация могут быть отправлены по почте или в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение Пенсионного фонда или Портал «Дія», официальный веб-сайт Минсоцполитики. В случае подачи заявления и декларации через Портал «Дія» личность гражданина удостоверяется паспортом гражданина Украины.

— Декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии, содержит перечень важных вопросов. И подписывать ее может только лицо, которому это право делегировано на законных основаниях. Речь идет о человеке, имеющем нотариально заверенную доверенность на право выступать от имени того, кому нужно оформить жилищную субсидию?

— Именно так.

— Вера Радиевна, в случае выезда членов семьи за границу, как человеку доказать, что он живет сам и имеет право на субсидию?

— Если граждане, выехавшие за границу, не зарегистрированы (не задекларированы) по адресу гражданина, обратившегося за назначением жилищной субсидии, это никак не повлияет на назначение субсидии. Если же выехавшие за границу граждане зарегистрированы (задекларированы), тогда необходимо обратиться к должностному лицу уполномоченного органа по обращениям граждан для составления акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства (фактического места жительства лица) с подтверждением, что человек проживает сам. Акт должен быть подписан, официально зарегистрирован и приложен к заявлению и декларации для оформления жилищной субсидии, так как он подтверждает факт проживания лица самостоятельно.

— Кто может выступить в качестве уполномоченного органа?

— Органы местного самоуправления или управляющие, исполнители коммунальных услуг.

— Нужна ли справка о доходах для назначения субсидии?

— Нет, поскольку информация поступает автоматически. Но если в декларации указаны доходы, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе, Пенсионном фонде, фондах социального страхования и т.д., то такие доходы подтверждают справкой или прилагают пояснительную записку с указанием размера доходов.

— Может ли человек получать жилищную субсидию автоматически?

— Да, по истечении срока получения жилищной субсидии ПФУ самостоятельно осуществляет назначение жилищной субсидии на следующий период для домохозяйств, получавших жилищную субсидию в предыдущем периоде, кроме домохозяйств:

в составе которых есть неработающие лица;

получающих жилищную субсидию по месту фактического проживания как внутренне перемещенные лица;

в составе которых количество фактически проживающих зарегистрированных (задекларированных) лиц меньше количества зарегистрированных (задекларированных) лиц;

арендующих жилое помещение для проживания и обратившихся за жилищной субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг;

имеющих долги по жилищно-коммунальным услугам.

К сожалению, действующее законодательство не учитывает многие условия существования граждан. В частности, стоимость оформления нотариально заверенной доверенности на представительство интересов человека, который самостоятельно не может прийти в органы ПФУ. Мы рассказывали, что сегодня это обойдется в 2500 гривен. Не у всех пенсионеров есть такие деньги. При отсутствии нотариально заверенной доверенности не удастся получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) для регистрации на портале ПФУ (portal.pfu.gov.ua) в случае необходимости получить справку о доходах.

Система получения справок по запросам социальных служб была более простой и понятной. Хотелось бы, что это учитывали, когда говорят о защите прав разных слоев населения, в частности, пожилых людей. И не усложняли им жизнь.

Светлана Комисаренко