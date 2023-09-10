Кому слід звернутися по призначення субсидії?

Найближчим часом розпочнеться новий опалювальний сезон. Більшості громадян, які мають право на субсидію, таку допомогу призначать автоматично. Проте є й ті, кому обов’язково слід звернутися по її призначення, розповіли у Пенсійному фонді.
Подати заяву на призначення субсидії повинні:
- фактично зареєстровані в будинку особи, які не проживають за цією адресою;
- особи, які проживають в будинку, але не зареєстровані у ньому;
- переселенці, які отримують житлову субсидію за адресою, за якою вони зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- особи, які орендують житло за договором оренди;
- особи, які мають скраплений газ і тверде паливо – для отримання плати за балонний газ і вугілля їм потрібно звертатися до уповноважених органів щорічно.
Раніше ми розповідали, який потрібний дохід для отримання житлової субсидії.
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