Кому слід звернутися по призначення субсидії?

Як і нащо перевіряють українських переселенців? У серпні 2023 року в Україні розпочалися перевірки місць проживання людей зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Внаслідок такої ідентифікації деяким українцям можуть скасувати соціальні виплати, повідомляють у Міністерстві соціальної політики України. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Житлова субсидія: який потрібний дохід для її отримання? Житлову субсидію може оформити кожен громадянин України та отримувати гроші на оплату комунальних послуг. Але є певні умови, серед яких є дохід домогосподарства. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ