Контрнаступление: какое оружие Украине обещают Западные страны

Контрнаступление Украины и окончательная победа над агрессором невозможны без военной помощи Запада. К тому же за год войны украинцы доказали, что могут дать отпор «второй армии мира».

Решение о передаче оружия Украине было принято в рамках девятой встречи министров обороны НАТО в формате «Рамштайн».

Передача самолетов Украине

Один из актуальнейших вопросов для ВСУ – поставка современных западных истребителей. Но в ходе «Рамштайн-9» решить его не удалось.

США передавать современные истребители F-16 Украине отказались изначально. Польша и Словакия заявили о готовности предоставить из собственных запасов самолеты МиГ-29. Эти истребители советского образца частично адаптированы для использования в НАТО. Но для их поставки необходимо согласие всех членов Альянса. Готова Польша передать Украине и F-16, а также – проводить обучение на этих истребителях украинских пилотов. Опять-таки — согласовав этот вопрос с НАТО.

Вместе с тем, американская компания-производитель F-16 заявила, что готова поставлять самолеты в европейские страны. Они же, в свою очередь, смогут реэкспортировать свои истребители в Украину. И в администрации президента Байдена допускают такой вариант.

Передача систем ПВО и дальнобойных ракет Украине

Современные самолеты могут быть переданы Украине только после создания надежной системы ПВО, полагают участники «Рамштайн-9». И вопрос поставок противоракетных комплексов, которые смогут эффективно противодействовать российской авиации, стал одним из важнейших на встрече.

Германия и Нидерланды подтвердили свое намерение передать Украине системы противовоздушной обороны американского производства «Patriot». Франция и Италия для борьбы с баллистическими целями обязались поставить комплексы SAMP/T. Кроме того, в ближайшие месяцы Германия передаст Украине еще две пусковые системы ПВО IRIS-T. Все эти комплексы будут обеспечены дополнительными ракетами.

С дальнобойным оружием пообещала помочь Украине Великобритания. Речь идет о высокоточной дозвуковой крылатой авиационной ракете с автономной наводкой Storm Shadow/SCALP, которая может поражать цели на дистанции от 250 до 1000 км. Такое вооружение усилит возможность ВСУ нарушать логистику противника, наносить удары по скоплению военной техники, пунктам управления, базам хранения оружия, горючего и боеприпасов.

Передача танков Украине

Одним из важнейших пунктов «Рамштайн-9» стало развитие «танковой коалиции». Ведь с ее помощью Украина должна получить оружие, для формирования бронированного «кулака» и проведение контрнаступательных действий.

В рамках переговоров были достигнуты договоренности о выделении:

танков «Bradley» и «Abrams» – от США;

танков «Challenger» – от Великобритании;

модернизированных танков – от США, Нидерландов и Чешской Республики;

танков Т-72 – от Польши.

Усилить украинскую армию танками «Leopard» согласились Канада, Германия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды, Польша и Португалия. Были проработаны на «Рамштайн-9» и вопросы поставки к ним запчастей.

Обучение украинских танкистов в странах-партнерах уже началось. То есть – полученные танки будут обеспечены подготовленными подразделениями.

Правда, часть обещанных танков — например, «Abrams» — нужно будет еще произвести. А некоторые другие — требуют серьезного ремонта или модификации.

Боеприпасы: Европа увеличивает производство

Большое внимание на «Рамштайн-9» было уделено поставке боеприпасов.

По данным генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, учитывая масштабы ведения боевых действий, артиллерия ВСУ за сутки может расходовать до 5 тысяч снарядов. На Западе боеприпасов в таких количествах не производят. И сегодня война в Украине, по мнению Столтенберга, является гонкой логистики: Силы обороны Украины должны получить боеприпасы раньше, чем ВС РФ смогут перехватить инициативу на поле боя. Поэтому производство и передачу снарядов странам-партнерам необходимо увеличить.

Сейчас к поставкам боеприпасов для Украины присоединились Франция и Австралия. О наращивании их производства заявили США и Германия. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, уже подписаны контракты с крупнейшим оборонным предприятием на производство 35-мм снарядов для самоходной зенитной установки «Gepard».

В Украину боеприпасы должны быть поставлены в марте.

В Швейцарии придумал как помогать Украине и не нарушать свои же законы

Как помочь Украине, придумали, наконец, и в Швейцарии. Эта страна нашла способ передать Украине вооружение, не нарушив при этом свою конституцию. Ведь в основном законе государства зафиксирован его нейтральный статус.

Сегодня Швейцария за символическую плату готова продать танки Польше, Словакии и Чехии. А затем эти страны смогут распоряжаться ими по собственному усмотрению. Соответственно — передать танки Украине.

Израиль передаст Украине системы оповещения

Не исключает на сегодня предоставление военной помощи Украине и Израиль.

Более того, правительством страны рассматривается возможность передачи знаменитого «Железного купола». Хотя раньше израильская сторона утверждала, что эта система ПВО не предназначена для использования на таких больших территориях как Украина.

А пока что Израиль предложил установить на территории Украины систему оповещения для предупреждения населения о приближающихся российских ракетах и БПЛА. Ее первое развертывание будет пилотным. И, в лучшем случае, система охватит город размером с Киев.

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