Место Украины в геополитике и что будет дальше в российско-украинской войне

За 2022 год Украина стала субъектом международной политики. В то же время путин допускает возможность развала своей империи. Об этом и роль западных партнеров Украины, Китая и Беларуси в российско-украинской войне читайте дальше.

Любая война заканчивается переговорами

«Самым главным признаком победы будет уничтожение последнего оккупанта на территории Украины, или их отправка домой. В разном виде. И возвращение украинских территорий в рамках 1991 года», – сказал политолог Артем Рудометкин. По его словам, мы поймем это по прекращению огня. Он считает, что Путин не согласится подписывать капитуляционные документы. В кремле могут сказать, что они завершили военную операцию. Любая война заканчивается переговорами, говорит политолог.

Президент Владимир Зеленский напомнил, что переговоры с РФ возможны при двух условиях: ни одного оккупанта на территории Украины, и возвращения всех украинских территорий. «Сейчас идут тестовые дискуссии, что на территории России должна быть создана около 100-200 километровая демилитаризованная зона», — пояснил Артем Рудомёткин. Это граница, где не будет ни одной военной техники, ни одного солдата или военной техники.

Специалист надеется, что война закончится в этом году. Но противостояние будет продолжаться. Он считает, что даже с прекращением активных боевых действий враг будет пытаться расшатать страну изнутри. Могут быть информационные или кибератаки.

По мнению политолога Михаила Шабанова, существует несколько сценариев развития событий на 2023 и 2024 годы:

он считает, что 2023 год является завершающим активной фазы войны, или годом завершения войны с россии. На это указывает ряд факторов: истощение армии РФ и недостаточное количество вооружения РФ. Инициатива контрнаступления ВСУ в марте-апреле может оказаться решающей;

по другому сценарию, война продолжится в следующем году. Это связано с необходимостью кремля вести длительную войну. Для России это возможность сохранить власть.

Украина стала субъектом международной политики

Политолог Артем Рудомёткин считает, что Украина стала субъектом международной политики и в геополитическом смысле тоже. Он отметил, что с Украиной будут считаться. Более того, есть шансы и возможности стать новым центром Европы. Польша, страны Балтии, Великобритания понимают это. Потому они поддерживали нашу страну с самого начала. И продолжают это делать. Владимир Зеленский заявил о выходе в африканские страны. По мнению Артема Рудометкина, идет систематическое изолирование россии на дипломатическом фронте. Делаются все шаги, чтобы сделать россию изгоем. «Если ты русский, то ты априори захватчик», – резюмировал политолог.

Он также надеется, что в этом году на нашу сторону станет Китай, антипутинская антироссийская коалиция и страны Африки.

Президент США в Киеве

Михаил Шабанов считает, что визит президента США в Украину – это знак для Украины, Польши, Молдовы. Варшавская речь Джозефа Байдена – мощный фронтальный месседж против россии. Главное его заявление, что США будет поддерживать Украину во что бы то ни стало. Это об общем настроении Запада разрушить путинскую диктатуру как таковую. Речь можно понимать как элемент готовности Запада к развалу россии. Даже путин допускает возможность уничтожения своей империи. Он говорил, что Запад будет сотрудничать, но с частями будущей России. Это такой отголосок речи Байдена. Политолог считает, что спич президента США фактически сломал информационный фронт на самом высоком уровне, который еще пытался держать кремль.

Украина будет получать вооружения от партнеров столько, сколько потребуется. Усиливаясь усилиями западных партнеров, мы усиливаем региональную демократию и ее противостояние агрессивным нападкам России. Это может привести к деоккупации частей Молдавии.

Китай может сыграть решающую роль в войне

По мнению Михаила Шабанова, Китай играет в длинную геополитическую игру. Он видит слабость россии и желает участвовать в мирном урегулировании. Потому что хочет получить выгоду из мирного акта. Китай понимает, что денежный поток, капиталовложение это все на Западе. Политолог не верит, что Пекин будет поставлять оружие россии, ведь это не выгодно Китаю, чтобы не портить свою международную репутацию Михаил Шабанов считает, что Китай может сыграть решающую роль в российско-украинской войне, если это будет выгодно КНР.

Артем Рудометкин говорит, что Китай пытается помогать России, чтобы укрепить собственные позиции. Не ради победы России. Китай преследует свои интересы. С другой стороны, КНР понимает, что Россия напала на них. «Китай так же артикулирует свои попытки захватить Тайвань. Он понимает, что если он так же пойдет на Тайвань, то может произойти такая же ситуация, как у нас, когда Китай станет таким же агрессором на мировом уровне», – пояснил политолог. Китай пытается усидеть на двух стульях. Для КНР до сих пор есть неопределенность, кто побеждает на поле боя. Все приближенные лица к путину докладывают, что «вот немного, и мы победим». Это доносится до Китая. «Китай очень похож на Россию, с другой стороны, он понимает, что агрессия в отношении Украины была неоправданной, и это война. Но и отказаться от дешевых российских ресурсов для него сейчас может оказаться невыгодным», – подытожил политолог.

Что задумал лукашенко?

Артем Рудометкин напомнил, что самопровозглашенный президент Беларуси неоднократно подтверждал свое участие в спецоперации. Политолог надеется, что лукашенко не отважится пойти войной в Украину. По его мнению, окончательное решение Лукашенко может принять после визита в Китай. Важно, в качестве кого он туда уехал. Либо он будет склонять Китай предоставить россии летальное оружие, либо он ищет единомышленников, которые помогут во время проигрыша удержаться на плаву. Бежать в Европу лукашенко не может. Его там не ждут. Он постарается сидеть на двух стульях. лукашенко виновен в преступлениях против Украины и должен отвечать на международном суде.

ВСУ развенчивают миф непобедимости путина

По мнению Артема Рудомёткина, пути до сих пор устойчив, как и год назад. Ибо работает мощная пропаганда. Руководящие должности, в силу которых он опирается (военные, министерство внутренних дел, полиция), кормятся из рук путина. Потому россиян жестко разгоняли на митингах. ВСУ упорно развенчивают миф непобедимости и силы путина. «Настанет момент, когда ближайшее оцепление путина поймет, что пребывание с ним несет лишь поражение и вероятность стать подсудимыми в Гааге. Чем больше наших побед на поле боя, тем слабее позиция путина. Окончательно слабой она станет с возвращением Крыма в Украину. Так как у власти России появится другая проблема: как донести людям, что они не потеряли Крым, а сделали жест доброй воли и ушли?», – сказал политолог.

Политолог считает, что как только россияне увидят, что позиция путина слабеет, и против него можно выступать, местные князьки будут пытаться взять власть в свои руки. Все территории России присоединены насильственно. Страны, территории которых захватила РФ, хотят вернуть свои земли. В России могут начаться процессы децентрализации: отсоединение целых регионов. Все зависит от поддержки путина со стороны силовиков и военных. Или они перейдут на сторону граждан.

«Позиции путина хрупкие, его диктатура испытывает диструкции. И принципиально в этом обращение так называемого президента России в федеральное собрание», – отметил Михаил Шабанов. Он считает, что мы не увидели определенных четких месседжей, а башни кремля не увидели и не услышали того, что они хотели услышать. Желающие мира или перемирия не услышали этого. Желающие усиления нападений, давления на Украину тоже этого не услышал. Потому есть элемент недовольства не просто кремлем, а позицией и персоной путина.

Насколько реальна угроза ядерного оружия?

По мнению Михаила Шабанова, четкие границы, которые выставили КНР и премьер Индии в Россию относительно потенциальной возможности использования ядерного оружия, они более важны для самого диктатора. То есть, он эти пределы не пересечет. «Но есть продолжение традиции размахивать ядерной дубиной, есть продолжение традиции ядерного шантажа. То есть выход из определенного сотрудничества по разоружению. Это элемент шантажа по отношению к Украине и Западу», – сказал Михаил Шабанов. Он считает, что Россия будет до последнего угрожать ядеркой. Это механизм террористического давления. Политолог не верит в использование этого оружия со стороны России.

Также, напомним, что четвертого марта прошлого года российские войска захватили Запорожскую АЭС. Это также ядерный шантаж. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что дипломатические шаги по возвращению Украине Запорожской АЭС не имеют успеха.

Ольга Лопатюк