Льготы для ветеранов войны: чем их планируют заменить

Льготы для ветеранов войны станут ощутимой статьей для бюджета. После окончания военных действий будет около четырех миллионов ветеранов, в том числе родственников погибших, нуждающихся в льготах — заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Послевоенная Украина не сможет обеспечить всех пожизненными льготами. Что не так со старым законом и что предлагают?

На сегодня основной закон, предоставляющий льготы ветеранам, — это Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Он был принят в 1993 году для поддержки, в первую очередь, непосредственных участников Второй мировой и семей погибших. Но давно утратил свою актуальность: часть льгот не соответствуют реальности, да и государство никогда не имело возможности финансировать их в полном объеме.

С началом полномасштабной войны Закон «О статусе ветеранов…» актуализировали. Расширили перечень граждан, которые относятся к участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны. Также появились новые статьи, гарантирующие льготы семьям погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины.

Как хотят реформировать льготы для ветеранов войны

Вместе с тем, чиновники говорят, что в большей мере документ направлен на защиту пожилых, а защитники и защитницы Украины — молодые люди трудоспособного возраста, которым после войны надо интегрироваться в мирную жизнь. Поэтому правительство начинает реформу политики в отношении новых ветеранов. Среди приоритетных задач выделяют следующие:

медицинские услуги: не должно быть очередей, непонятных справок и хождений по кабинетам. Все хотят упростить;

предоставление грантов для ветеранов и членов их семей на запуск собственного дела в любой сфере. Кроме того, рассматриваются варианты переквалификации и обучения;

льготное ипотечное кредитование для защитников и защитниц Украины, чтобы у всех была возможность получить собственное жилье.

Также планируют создать структуру менторов (помощников) для ветеранов. Менторы в громадах, как объясняют в Министерстве ветеранов, будут решать проблемы каждого защитника или защитницы.

В общем, впереди — много полезного и нужного. Но в эти планы не вписывается отмена пожизненных льгот участникам боевых действий. В Комитете Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов предлагают перевести льготы для участников боевых действий в двух-, трехлетнюю денежную стипендию. Ее размер предположительно будет зависеть от должности военнослужащих во время войны, срока службы, количества выполненных боевых задач.

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Сегодня фраза «Верим в ВСУ» — не просто слова. В них — вера и надежда на победу, отвага и подвиги наших военнослужащих. Очень хочется, чтобы об этом помнили и чиновники. Помнили и сделали все, чтобы и сейчас, и после войны воины не остались без реальной поддержки.

Ольга Новикова

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