Новости Одессы и Одесской области

Из-за российского обстрела в Одессе пропал свет, возможны проблемы с водой и отоплением (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Из-за российского обстрела в Одессе пропал свет, возможны проблемы с водой и отоплением (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Рождественское утро 25 декабря 2024 года началось в Украине с массированного ракетного обстрела. В Одессе и других городах страны начались превентивные отключения электроэнергии.

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Мониторинговые каналы сообщают о пусках крылатых ракет с российских кораблей и самолетов стратегической авиации. Также агрессоры используют баллистические ракеты и ударные беспилотники камикадзе.

Чтобы предотвратить аварии на объектах энергетики, по всей Украине привентивно начали отключать свет. Из-за остановки насосов также возможны перебои с водой и отоплением.

Тем жителям страны, у кого еще есть свет, рекомендуют зарядить телефоны и другие гаджеты, а также запастись водой.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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