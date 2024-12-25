Из-за российского обстрела в Одессе пропал свет, возможны проблемы с водой и отоплением (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Мониторинговые каналы сообщают о пусках крылатых ракет с российских кораблей и самолетов стратегической авиации. Также агрессоры используют баллистические ракеты и ударные беспилотники камикадзе.

Чтобы предотвратить аварии на объектах энергетики, по всей Украине привентивно начали отключать свет. Из-за остановки насосов также возможны перебои с водой и отоплением.

Тем жителям страны, у кого еще есть свет, рекомендуют зарядить телефоны и другие гаджеты, а также запастись водой.