Відновлення потребує тривалого часу

Росія продовжує систематичний енергетичний терор Одещини. За останні три тижні по енергосистемі області ворог завдав сім масованих дронових ударів. До того ж агресор здійснює повторні атаки на енергетичні об’єкти.

Згідно з офіційною інформацією відділу комунікацій компанії «ДТЕК Одеські електромережі», руйнування енергооб’єктів дуже значні й потребують тривалого часу на відновлення. Скрізь, де енергетики мали змогу повернути світло швидко, – зробили це протягом перших діб.

Найважча ситуація зі світлом була в Приморському районі Одеси. Там, де була технічна можливість, фахівці перезаживили клієнтів від інших ліній та розподілили навантаження. Енергетикам вдалося відновити роботу обладнання до працездатного стану і повернути світло в оселі усіх споживачів тільки через чотири доби, надвечір 7 березня. Завдяки їх злагодженим діям заживити клієнтів вдалося на одну добу раніше – планувалося відновити електропостачання 8 березня. В частині Одеського району області фахівці відновили електропостачання для населення за три доби. Протягом минулого тижня енергетики повернули світло в оселі 143 тисяч родин.

Поки що немає світла в південній частині району – Совіньйоні та прилеглих до нього територіях. Ремонтні роботи тривають там і досі. Енергетики працюють щодня. Але тимчасово без електропостачання виявилися близько 1000 клієнтів.

У цілому від початку повномасштабної війни енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 1,9 мільйона клієнтів, що були знеструмлені через ворожі атаки. До того ж деяким з них повертали світло двічі й навіть більше разів.

Наразі в Одесі обмежень споживання світла немає. Графіки стабілізаційних відключень не застосовуються.

Замість ракет – безпілотники

Сьогодні під час обстрілів енергетичної інфраструктури України Росія використовує тактику, що відрізняється від тієї, що призвела до блекаутів у минулі роки. Раніше ворог атакував електропідстанції та трансформатори, розташовані по всій країні. Нині, за словами керівника відділу комунікацій «Укренерго» Марії Цатурян, росіяни б’ють по п’яти-шести енергетичних об’єктах в одному регіоні такою самою кількістю ракет або дронів, яку застосовували під час масованих ударів минулими роками. І, якщо раніше для атак використовували високоточні балістичні ракети, то сьогодні, щоб скоротити витрати на дорогу балістику, росіяни атакують безпілотниками.

На одну ціль ворог спрямовує кілька шахедів. І якщо невеликі підстанції можна оточити захисними спорудами, то великі захистити таким чином неможливо. А їх відновлення потребує кількох місяців або років.

– Але навіть якщо ми маємо захищену трансформаторну підстанцію, то коли 5-10 шахедів летять на одну ціль, захисні споруди не витримують, – зазначає експертка з енергетики Ольга Кошарна.

Зараз під прицілом – трансформатори

На сьогодні основні зусилля ворог зосереджує насамперед на розподільно-трансформаторному обладнанні та лініях електропередачі, що забезпечують «закачування» генерованої енергії до системи, передачу її на великі відстані в розподільну мережу для подачі споживачам.

Ці трансформатори разом з необхідним супутнім обладнанням розташовані у відкритих розподільчих пристроях електростанцій і на великих вузлових електропідстанціях. Такі установки займають багато місця – їх найчастіше практично неможливо убезпечити захисними укріпленнями і засобами ППО.

Величезні ділянки землі, «напхані» електрообладнанням, стають легкою мішенню для ворожих ракет і безпілотників. Відновити їхнє обладнання досить складно.

Часто доволі складною проблемою буває й заміна зруйнованих ворожими ударами трансформаторів відповідними пристроями вітчизняного або закордонного виробництва. Адже в ідеалі устаткування, яке замінюється, має бути в усьому аналогічним знищеному.

– З кожною атакою ми можемо відновити дедалі менше обладнання. Енергооб’єкти зупиняються на непрогнозований період. І в якийсь момент можна дійти до ситуації, коли нічого буде відновлювати, – не приховує експерт.

Слабка ланка української енергетики

Енергосистема Одеської області, зазначають фахівці, потерпає від російських обстрілів більше за інших. Річ у тім, що тут відсутні власні джерела генерації електроенергії. До того ж регіон дещо ізольований від європейської енергосистеми. Тому в разі чергових російських атак відключення електрики на Одещині можуть тривати довше, ніж в інших областях. Причини – значні пошкодження енергетичної інфраструктури та обмеження передачі електроенергії в напрямку півдня країни.

Підтверджують цю інформацію і наші джерела в «Укренерго». Фахівець не приховує, що Одещина – найслабша ланка в українській енергомережі. І наразі перебуває в найгіршому стані в країні щодо енергетики. Повністю розбито чотири енергооб’єкти. Знищено понижувальні трансформатори – установки великої потужності, що використовуються для зниження напруги в електромережах для подальшого подання енергії споживачам. На жаль, ремонту вони не підлягають. І за найпозитивніших прогнозів – коли є гроші, техніка, люди – на заміну обладнання потрібно, як мінімум, близько пів року. Доставка і встановлення обладнання, його підключення і тестування займає дуже багато часу. А те, що сьогодні працює, перебуває в жалюгідному стані.

Тож розслаблятися одеситам не варто. А тим, хто має можливість, є сенс подумати про альтернативні джерела електроенергії.

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