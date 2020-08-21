Когда нет слов: «вирусолог» из троллейбуса, или Одесский экстрим

Поездка в городском транспорте, особенно в разгар эпидемии, когда маски все считают совершенно лишним аксессуаром, для меня еще то испытание. Поэтому я стараюсь по возможности ходить пешком. Однако несколько дней назад я, соблазнившись пустым троллейбусом, решила все-таки проехать две остановки до работы.

На переднем сиденье сидела пожилая дама, которая, увидев маску на моем лице, презрительно фыркнула. Она заявила соседке, что ей уже 80 лет, но она не боится никаких вирусов, так как знает о них все — в свое время она работала научным сотрудником где-то в вирусологической лаборатории. Дама заявила, что все эти вирусы ерунда, достаточно купить в аптеке два препарата, попринимать их дня три-четыре, и все как рукой снимет. Я очень удивилась, но в полемику со «знающим» человеком вступать не стала. Зато пассажиры, среди которых было преимущественное большинство пожилых дам, навострили уши, а некоторые даже стали записывать названия лекарств.

Из троллейбуса я вышла в легком шоке: вирус, который «положил» половину мира и с которым не может справиться вся европейская медицина, лечит старушка из троллейбуса, пусть даже она тридцать раз вирусолог в прошлом! Во-первых, с тех времен, когда она работала в лаборатории, прошло как минимум лет пятьдесят и все известные и неизвестные вирусы успели сто раз мутировать. А во-вторых, лечить любое заболевание, включая коронавирус, все же должен практикующий врач. Да и старушка может оказаться вовсе не вирусологом, а просто неадекватным человеком — это в голову никому не приходило?

У нас принято лечиться по совету соседки или подруги, не имеющих к медицине никакого отношения, а также народными средствами. Когда же болезнь заходит слишком далеко, мы бежим к врачу. А ведь в этом случае дело может закончиться плохо — это касается даже обычной простуды, что уж говорить о коварном вирусе.

Дорогие сограждане, когда же мы усвоим простейшую истину: самолечение — опасно для жизни, особенно сейчас! Мы с олимпийским спокойствием относимся к стремительно увеличивающемуся количеству заболеваний COVID-19, а вместо того, чтобы носить маски и мыть руки, предпочитаем принимать неизвестные лекарства, которые посоветовала «всезнающая» старушка в троллейбусе. Но ведь все прекрасно понимают, что эксперименты на себе могут окончиться весьма плачевно.

И если вам очень хочется испытать на себе какие-то препараты, то сначала хотя бы посоветуйтесь с врачом. Может, именно эти лекарства вам лично принимать категорически нельзя или они, вместо лечения, только усложнят течение вирусного заболевания. Пусть все-таки сапоги тачает сапожник, а людей лечит врач. Не полагайтесь на советы случайных людей, включайте мозги и будьте здоровы!

Фото: newsone.ua