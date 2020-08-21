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Когда нет слов: «вирусолог» из троллейбуса, или Одесский экстрим

Когда нет слов: «вирусолог» из троллейбуса, или Одесский экстрим

Поездка в городском транспорте, особенно в разгар эпидемии, когда маски все считают совершенно лишним аксессуаром, для меня еще то испытание. Поэтому я стараюсь по возможности ходить пешком. Однако несколько дней назад я, соблазнившись пустым троллейбусом, решила все-таки проехать две остановки до работы.

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На переднем сиденье сидела пожилая дама, которая, увидев маску на моем лице, презрительно фыркнула. Она заявила соседке, что ей уже 80 лет, но она не боится никаких вирусов, так как знает о них все — в свое время она работала научным сотрудником где-то в вирусологической лаборатории. Дама заявила, что все эти вирусы ерунда, достаточно купить в аптеке два препарата, попринимать их дня три-четыре, и все как рукой снимет. Я очень удивилась, но в полемику со «знающим» человеком вступать не стала. Зато пассажиры, среди которых было преимущественное большинство пожилых дам, навострили уши, а некоторые даже стали записывать названия лекарств.

Из троллейбуса я вышла в легком шоке: вирус, который «положил» половину мира и с которым не может справиться вся европейская медицина, лечит старушка из троллейбуса, пусть даже она тридцать раз вирусолог в прошлом! Во-первых, с тех времен, когда она работала в лаборатории, прошло как минимум лет пятьдесят и все известные и неизвестные вирусы успели сто раз мутировать. А во-вторых, лечить любое заболевание, включая коронавирус, все же должен практикующий врач. Да и старушка может оказаться вовсе не вирусологом, а просто неадекватным человеком — это в голову никому не приходило?

У нас принято лечиться по совету соседки или подруги, не имеющих к медицине никакого отношения, а также народными средствами. Когда же болезнь заходит слишком далеко, мы бежим к врачу. А ведь в этом случае дело может закончиться плохо — это касается даже обычной простуды, что уж говорить о коварном вирусе.

Дорогие сограждане, когда же мы усвоим простейшую истину: самолечение — опасно для жизни, особенно сейчас! Мы с олимпийским спокойствием относимся к стремительно увеличивающемуся количеству заболеваний COVID-19, а вместо того, чтобы носить маски и мыть руки, предпочитаем принимать неизвестные лекарства, которые посоветовала «всезнающая» старушка в троллейбусе. Но ведь все прекрасно понимают, что эксперименты на себе могут окончиться весьма плачевно.

И если вам очень хочется испытать на себе какие-то препараты, то сначала хотя бы посоветуйтесь с врачом. Может, именно эти лекарства вам лично принимать категорически нельзя или они, вместо лечения, только усложнят течение вирусного заболевания. Пусть все-таки сапоги тачает сапожник, а людей лечит врач. Не полагайтесь на советы случайных людей, включайте мозги и будьте здоровы!

Фото: newsone.ua

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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