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Кому могут «заморозить» выплату пенсий?

Кому могут «заморозить» выплату пенсий?

Если пенсия выплачивается через банк, и пенсионер не проводит никаких транзакций (банковских операций) по своему счету более шести месяцев, ее могут автоматически «заморозить». Об этом предупреждают в Пенсионном фонде.

Если такое происходит, беспокоиться не стоит – выплаты можно восстановить. Для этого пенсионеру необходимо:

  • лично прийти в любое отделение Пенсионного фонда;
  • подтвердить свою личность с помощью документа;
  • подождать, пока специалисты проведут проверку данных (это занимает около 10 дней со дня обращения).

Как только проверка завершится, выплата пенсии на банковскую карту продолжится. Кроме того, пенсионер сможет дополучить средства, которые ему положены.

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Фото: Телеграф

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Редакция ПРОФИЛЬ

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