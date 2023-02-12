Возможно ли передать пенсию по наследству?

В этом году в Украине планируют внедрить накопительную пенсионную систему, благодаря которой мы сможем в будущем получать большие пенсионные выплаты. Такая система, говорят чиновники, имеет свои плюсы.

Так, на каждого официально работающего жителя Украины будут открыты личные накопительные счета, где в течение определенного времени будут аккумулироваться средства.

Отчисления на накопительный счет будут обязательными для людей от 18 до 55 лет. А по достижении 55-летнего возраста средства будут отчисляться только по желанию человека. При этом в случае смерти человека, денежные средства, которые соберутся на его пенсионном счете, могут быть переданы по наследству.

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